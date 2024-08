Sobreviviente del yate de magnates hundido en Sicilia manda inquietante mensaje sobre la tragedia

Ayla Ronald es una de las dos personas que lograron sobrevivir a la tragedia de la embarcación Bayesian que pereció al hundirse en aguas de Sicilia en Italia. Tras vivir la fuerte experiencia, la abogada de profesión envió un escalofriante mensaje a su padre sobre lo sucedido.

Ayla afirma estar muy conmocionada al haber sido junto con su pareja sentimental, los dos únicos sobrevivientes del Bayesian donde iban a bordo otras 20 personas, entre ellas Jonathan Bloomer, presidente no ejecutivo del banco de inversión de Estados Unidos, así como otros magnates.

El Bayesian fue víctima de un tornado. Foto: Archivo

¿Qué hundió al yate Bayesian?

El pasado lunes 19 de agosto, los tripulantes de la embarcación Bayesian con bandera británica celebraban la absolución del magnate tecnológico Mike Lynch involucrado en un caso de fraude en Silicon Valley. La jurisconsulta Ronald y su pareja fueron parte de la gente invitada al evento.

Pero alrededor de las 5:00 horas la fuerza de un tornado ocasionó que el Bayesian fuera impactado hasta su inminente hundimiento, donde la asociada senior del bufete de abogados Clifford Chance y su pareja fueron los únicos sobrevivientes, sobre ello, Ayla Ronald redactó el inquietante mensaje a su padre.

¿Qué dice el inquietante mensaje de la sobreviviente del Bayesian?

Ayla Ronald está conmocionada al ser la única sobreviviente de la tragedia en Sicilia. Foto: NY Post

El padre de la abogada, Lin Ronald informó que Ayla es una abogada que forma parte del equipo legal que fue invitado a navegar como resultado del éxito en el caso de Mike Lynch, y tras enterarse del trágico accidente, de inmediato envió mensajes a su hija quien dejó inquieto a su progenitor por la manera de responder, dijo.

Le he enviado mensajes de texto a mi hija y no me ha dado ninguna actualización sobre el personal desaparecido o el personal rescatado”, dijo Lin Ronald, quien señaló haber quedado conmocionado porla forma como respondió su hija al asegurar que no hay sobrevivientes al tiempo que siguen las labores de búsqueda de los demás tripulantes del Beyesian.