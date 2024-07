Niño colombiano sobrevivió a cuatro muertes clínicas por la picadura de una araña

El caso de un menor que fue mordido por una araña violinista, ha captado la atención internacional después de sobrevivir a múltiples paros cardíacos tras ser picado por una araña violinista durante unas vacaciones familiares en una piscina.

Joshua Fager, un niño de 13 años que vacacionaba con su familia en Bogotá, Colombia, inicialmente creyó que había sido picado por una abeja, pero su condición empeoró rápidamente. Su madre actuó con urgencia llevándolo al hospital más cercano, donde los médicos identificaron los severos síntomas como compatibles con una picadura de araña violinista.

El niño entró en coma y su salud se deterioró rápidamente, necesitando la conexión a máquinas para soportar la falla de varios órganos.El equipo médico logró reanimar a Joshua en cuatro ocasiones críticas, evitando así su fallecimiento por el veneno de la araña.

"Cuando me estaban reanimando, mis pulmones estaban llenos de sangre. Vomitaba sangre y sacaba el tubo que tenía metido. Entonces me lo volvían a poner y lo sacaba", relató el valiente joven.

Tras sobrevivir al episodio, Joshua enfrenta secuelas significativas, incluyendo una infección fúngica en la sangre y el intestino.

El veneno de esta araña es mortal

"Tengo que tomar un medicamento muy costoso, Posaconazol, y un antifúngico que básicamente mata el hongo", explicó Joshua sobre su tratamiento actual.

Cómo reconocer una araña violinista y qué hacer si me pica

La araña violinista es una especie nocturna que se adapta a cualquier ecosistema y cuyos lugares predilectos durante el día son los rincones oscuros, de los que sale para cazar, su actividad aumenta en las noches veraniegas calurosas y con luna.

Puede provocar la muerte debido a que su veneno disuelve los tejidos, causa muerte celular, contiene poderosas enzimas que destruyen todo lo que tiene proteínas y su efecto es 10 veces más poderoso que la quemadura con ácido sulfúrico.

Suele esconderse en grietas y rincones de difícil acceso, en lugares polvorientos y poco aseados, como bajo los tanques de gas, detrás de cuadros, cornisas, librerías o en los armarios, especialmente con ropa. Si bien es activa durante todo el año, su vitalidad disminuye con la llegada del frío.

La mordedura de una araña violinista es imperceptible la mayoría de las veces, pero en caso de duda, se puede detectar si se presentan los siguientes síntomas, como son : dolor en la zona de la mordedura, enrojecimiento y posteriormente hinchazón y fiebre, náuseas, dolor abdominal y vómitos. Si se detectan los síntomas mencionados, es necesario acudir con un médico para que este confirme o descarte la mordedura, ya que si no se atiende rápidamente, el veneno ocasionará diversos daños en el paciente, como la necrosis, que puede derivar en lesiones graves.

Las arañas hacen su escondite en lugares silenciosos y oscuros

Vale destacar que los especialistas piden a la población que en caso de presentar esos síntomas ante la picadura por araña violinista no se usen remedios caseros. Tampoco intentar succionar el veneno, poner torniquetes, ni realizar incisiones o poner hielo sobre el área afectada, ya que no evitará que cause su efecto, lo ideal es acudir al servicio de emergencias de cualquier hospital para ser tratado ante los síntomas ocasionados por esta mordedura que puede ser letal.

