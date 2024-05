Estos son los síntomas que puedes padecer si te muerde una araña violinista

Las picaduras de insecto generalmente causan una simple molestia como picazón y dolor leve durante cierto tiempo, pero no representan problemas graves de salud. Sin embargo, en algunas ocasiones se presentan reacciones alérgicas o infecciones por lo que se requiere tratamiento médico. Es importante saber cómo reaccionar cuando ocurre la picadura de una araña violinista.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la temporada de mayor proliferación de las arañas violinistas es durante mayo y junio; sin embargo, hay avistamientos todo el año en algunas zonas de México. Claudia Isabel Navarro Rodríguez, especialista en arácnidos del Instituto de Biología de la UNAM, indicó que la araña violinista mide entre 1 y 3 centímetros, tiene seis ojos que están en forma de media luna, es de color pardo rojizo y tiene patas muy delgadas.Su nombre popular se deriva del patrón en forma de violín que tiene en la parte del frente de su cuerpo llamado prosoma.

La araña violinista sale a cazar durante la noche. Fuente: Pinterest

¿Qué hacer si te pica la araña violinista?

La especialista de la UNAM indicó que la araña violinista suele tejer telarañas en lugares oscuros como closets, grietas, cajas apiladas y sótanos y, además su estilo de vida es nocturno. Por ese motivo, se recomienda revisar y sacudir la ropa y zapatos antes de usarlos y mantener limpios los lugares antes mencionados. Vale mencionar que sale a cazar o buscar pareja durante la noche.

La mordedura de una araña violinista es imperceptible la mayoría de las veces, pero en caso de duda, se puede detectar si se presentan los siguientes síntomas, como son : dolor en la zona de la mordedura, enrojecimiento y posteriormente hinchazón y fiebre, náuseas, dolor abdominal y vómitos. Si se detectan los síntomas mencionados, es necesario acudir con un médico para que este confirme o descarte la mordedura, ya que si no se atiende rápidamente, el veneno ocasionará diversos daños en el paciente, como la necrosis, que puede derivar en lesiones graves.

Si te picó la araña violinista acude a tu médico para evitar complicaciones. Fuente: Pinterest

Vale destacar que los especialistas piden a la población que en caso de presentar esos síntomas ante la picadura por araña violinista no se usen remedios caseros. Tampoco intentar succionar el veneno, poner torniquetes, ni realizar incisiones o poner hielo sobre el área afectada, ya que no evitará que cause su efecto.