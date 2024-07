Joe Biden reaparece para respaldar a Kamala Harris en arranque de campaña y asegura que Trump es "un peligro"

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien permanece desde hace cinco días en aislamiento luego de haber dado positivo a Covid-19 y que este domingo renunció a sus intenciones de buscar la reelección en noviembre a través de dos publicaciones en sus redes sociales, reapareció este lunes con una llamada telefónica al cuartel de campaña de Kamala Harris.

En dicha llamada, Joe Biden reafirmó haber tomado la decisión correcta al abandonar la contienda presidencial y pidió apoyo para la vicepresidenta, al considerarla la mejor opción.

"Sé que la noticia de ayer fue sorprendente y que fue difícil para ustedes escucharla, pero fue lo correcto", afirmó y agradeció a los demócratas por haber puesto su alma y su corazón para ayudarlo a ganar la nominación presidencial, a la cual declinó este fin de semana.

Sigue leyendo:

Kamala Harris agradece a Joe Biden: “Lo hecho por él no tiene paralelo en la historia moderna”

Kamala Harris y los miles de dólares que recibió de parte de Donald Trump y su familia: resurge historia de 2011

"Ella es la mejor", asegura a demócratas

"Ella es la mejor", aseguró Biden, de 81 años, acerca de Kamala Harris, con la voz aún ronca por culpa del Covid-19, durante una llamada en directo justo antes del primer mitin de Harris.

Biden remarcó que le pidió a Jen O'Malley Dillon, su exjefa de campaña, asumir el control de la que hoy inicia Harris, con quien se comprometió a salir a hacer campaña.

Del mismo modo, consideró al candidato republicano Donald Trump "un peligro para la nación" y llamó a "salvar la democracia"-

“El nombre ha cambiado en la parte superior de la lista, pero la misión no ha cambiado en absoluto. Y, por cierto, no me voy a ir a ninguna parte. Voy a estar allí en la campaña con ella, con Kamala... Todavía tenemos que salvar la democracia. Trump sigue siendo un peligro para la comunidad, un peligro para la nación”, afirmó.