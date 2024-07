Tiene 35 años pero parece de 15, hombre revela el secreto para verse tan joven

Brandon Miles May ha llamado la atención de los usuarios en las redes sociales debido a que a pesar de tener 35 años de edad se ve como un adolescente de 15 años, situación que comparte en su cuenta de Instagram donde ha comenzado a ganar seguidores por su "eterna juventud".

Su apariencia joven afirma no es producto de la casualidad y algo que involucre a un padecimiento genético, dice Brandon Miles, se debe a cierto parámetro que lleva a cabo en su vida cotidiana para lograr ese resultado, método que había guardado, pero ahora decidió compartirlo.

Brandon Miles May aparenta tener 15 años, pero tiene 20 más. Foto: IG

¿Cómo un hombre de 35 años logra verse de 15?

Desde que tenía 13 años de edad, Brandon Miles May, originario de Detroit, Michigan, decidió que se esforzaría para mantener su apariencia jovial pese al paso de los años y su inevitable cambio que produce en él. Para conseguirlo, el estadounidense afirmó para el Daily Mail que comenzó a tener hábitos de vida saludables.

De tal manera que Miles May inició con sus cambios de hábitos que además incluyó cuidar su piel en extremo al evitar exponerlo a los rayos ultravioleta del sol. “Toda mi vida he estado alejado de la luz del sol… Uso una sudadera con capucha para bloquear el sol y me cubro el dorso de las manos con protectores”, afirmó mientras señaló que lo fundamental es:

No consumir alcohol.

Consumir: té verde, pescados bajos en mercurio, frutas.

Eliminar azúcares, cereales y carbohidratos.

Cuidar su piel de los rayos del sol.

Brandon Miles May decidió desde que tenía 13 años a ser saludable. Foto: IG

Brandon Miles no busca juventud eterna

Brandon se describe como un escritor y dueño de un negocio de comunicaciones médicas, y aseguró que lo único que hace para conservar su juventud son esos “sencillos” pasos. “Nunca me han hecho ningún trabajo. Lo que hago es bastante sencillo pero efectivo”, acotó el estadounidense quien agregó:

“Quiero sentirme bien. Sentirme joven es parte de lucir joven. Vivir para siempre no es una prioridad. Se trata de mantener mi salud. Creo que me veo mejor que hace 10 años. Me siento joven física y emocionalmente. Creo que el cuerpo sigue a la mente”, detalló May al enfatizar que no busca la juventud eterna.