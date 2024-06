¿Quién era Han Sun Weol, influencer coreana localizada sin vida en su casa?

La influencer Han Sun Weol quien también era conocida como Han Sun Wall, fue hallada sin vida en su casa, ubicada en el distrito de Seo-gu Incheon, Corea del Sur, la también modelo, tenía 32 años. Según medios locales, la muerte de la creadora de contenido fue hace una semana.

No se conoce qué le pasó a la modero surcoreana, pues la policía ha mencionado que no pueden revelar la causa de muerte, por lo que las especulaciones sobre el caso han aumentado. Sin embargo, han aclarado que no se tratara de un crimen en contra de la influencer.

Sus fans especulan que se trato de un tema de salud mental.

Tiktok @Sunwal950101

Sigue leyendo:

¡Todo por amor! Influencer se gastó 12 mil pesos en Six Flags para conquistar a una joven, no lo logró | VIDEO

Lizbeth Rodríguez acusa a la influencer Brianda Deyanara de haber tenido una aventura con Christian Nodal

¿Quién era Han Sun Weol?

Han Sun Weol comenzó su carrera al trabajar como modelo en eventos como la ‘Automotive Week’ en 2016, el ‘Seoul Auto Salon’ en 2017 y 2018, y la ‘Auto Salon Week’ en 2019, esto la llevó a popularizarse en las plataformas digitales, sus contenido era sobre estilo de vida.

Tiempo después comenzó su carrera como ‘youtuber’, por lo que comenzó a trabajar monetizando su contenido y trabajando con varias marcas. De hecho sus seguidores especulan que su muerte está relacionada con la salud mental, pues al parecer no tenía ningún padecimiento, ni tampoco se sabía de alguna enfermedad.