¡Todo por amor! Influencer se gastó 12 mil pesos en Six Flags para conquistar a una joven, no lo logró | VIDEO

En la guerra y en el amor todo se vale o al menos eso dicen algunas personas, quienes dispuestas a tener un romance hacen hasta lo imposible para flechar el corazón de la persona que les gusta; sin embargo, en ocasiones se rompen los límites dejándonos increíbles y divertidas anécdotas para contar con los amigos. Tal es el caso del influencer "El Pérez" que recientemente confesó en el podcast de Herly RG que en alguna ocasión se gastó 12 mil pesos en una sola cita.

Influencer revela que se gastó 12 mil pesos en Six Flags para enamorar a su cita

En TikTok se hizo viral un extracto de "Y que la mona se vista a la moda", donde la influencer Herly RG tuvo como invitado a "El Pérez" y allí le confesó que en una ocasión él tuvo una cita en Six Flags donde quería enamorar y sorprender a una joven, pero pronto esto se transformó en una necesidad impresionante de gastar dinero en los ya conocidos juegos del parque y fue donde todo se salió de control.

El momento se volvió viral. (Foto: TikTok @yquelamonasevistaalamoda)

"Me gasté 12 mil pesos en Six Flags. Fui con una morra y quería un Taz enorme, y juegas los de destreza y yo dije, 'lo compramos'; la cubeta estaba en 120. Compramos cinco cubetas para empezar; ni un aro cayó en la pu** botella", contó el joven.

En su relato aseguró que lo único que le importaba en ese momento era "quedar bien" con su cita, por lo que tras sus fallos, tomó una decisión más extrema para resolver la situación. "Le digo: 'oye carnal en cuánto me lo vendes', 'ah, está en seis mil 500 el peluche'", allí detuvo su declaración y Herly lo interrumpió para preguntar si sí lo compró, hasta que finalmente El Pérez aseguró que sí con un guiño.

Algunos de los comentarios del público. (Foto: TikTok @yquelamonasevistaalamoda)

"Saludos mi amor, me encantas. Tú sabes quién eres", dijo el influencer viendo a la cámara; mientras que la anfitriona externó su duda para saber si esta historia de amor se había consolidado, pero él respondió que no, aunque bromeó al decir: "de hecho hoy se va a ver con su ex".

La historia rápidamente se hizo viral y los internautas dejaron comentarios como "yo quiero un chakal noble como el Pérez", "de 6500 subió a 12 mil", "Dios bendigaa los chakales con dinero y más a los chakales enamorados", "yo y los que nuestro lenguaje del amor es comprarcosas", "yo en la vida soy el Pérez" y "¿no me quieres llevar a Six Flags?"