Fatal accidente: pareja muere mientras grababan un video en su carro, chocaron en una autopista

Un hombre y una mujer aparentemente perdieron la vida, luego de sufrir un fatal accidente dentro de un vehículo en movimiento. El hecho supuestamente ocurrió en una autopista de Estados Unidos, pero, hasta ahora, no se sabe la fecha o la ubicación exacta donde pasó el percance. Únicamente, trascendió que la pareja estaba grabando un video para adultos, mientras conducían el automóvil siniestrado.

El percance quedó grabado por la cámara que la pareja utilizaba para filmar el contenido para adultos. En las imágenes, las cuales se hicieron virales en redes sociales, se ve que ambas personas estaban sobre el asiento del piloto, mientras el vehículo se conducía de forma automática, sin embargo, en medio del descuido, la unidad perdió el control y se impactó.

Grababan un video para adultos y murieron

La pareja murió por un choque. Foto: Archivo.

La mujer trató de advertir a su pareja sobre lo que estaba pasando, pero el hombre no pudo hacer nada para detener la marcha de la unidad y de pronto la grabación se tornó negra y se escucharon los gritos de la pareja. Hasta ahora, no se sabe si las personas perdieron la vida, o únicamente resultaron heridos, pero, en redes sociales los internautas sugieren que ambos murieron.

"¿Y monetizó el video?"; "Lo bueno que se desvivieron haciendo lo que más les gustaba"; "El verdadero final feliz"; "Selección natural"; "Grabaron también su muerte"; "Lo bueno que no hubo víctimas inocentes por ese par de cochinos", son algunos comentarios que recibió el video en redes sociales, donde acumula más de 30 mil reproducciones.

¿Qué automóvil conducían?

No se sabe que vehículo utilizaban, pero se cree que podría haber sido un Tesla. Foto: Archivo.

Los detalles sobre el accidente no se han dado a conocer, pero los internautas han especulado qué tipo de auto conducía la pareja accidentada. Algunas personas señalan que además de los vehículos de Tesla, muy pocos modelos ofrecen la oportunidad de ir dentro de un auto que se conduzca por sí mismo. Han advertido que estos carros, aunque tienen la opción de conducción automática, no significa que no requieran supervisión humana.

En este sentido, los usuarios de internet han arremetido contra la pareja por su acto de imprudencia, esto al dejar el vehículo en conducción automática para grabar un video para adultos. Aún no se sabe si otras personas resultaron lesionadas por este accidente o si la pareja fue la única afectada.