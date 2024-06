VIDEO: hombre da brutal golpiza a un adulto mayor por no prestarle su periódico

Un hombre de la tercera edad fue golpeado dentro de una estación de servicio en la localidad de Rafaela, ubicada en Santa Fe, Argentina. Según medios locales, el incidente se produjo luego de que un hombre se acercó a la víctima y le pidió prestado un periódico; sin embargo, el sujeto de la tercera edad se negó, lo que habría desatado la furia del agresor.

Ante la negativa del adulto mayor, el hombre se alejó de su mesa, pero segundos después regresó y lo abofeteó en el rostro. Derivado del golpe, el sujeto de la tercera edad quedó tambaleándose en su asiente, a nada de caer al suelo. Testigos del suceso presenciaron los hechos con asombro, sin intervenir en el altercado.

Testigos protegieron al adulto mayor y encararon al agresor

El adulto mayor fue severamente golpeado. Foto: redes sociales.

Luego de unos minutos, las personas que se encontraban con el adulto mayor se pusieron de pie y encararon al agresor, impidiendo que el hombre de la tercera edad recibiera otro golpe. No obstante, el fuerte golpe que recibió la víctima le dejó el rostro marcado y una ligera cortada sobre la ceja. El personal del establecimiento se percató de lo que sucedía y retiraron al agresor del lugar.

Hasta la zona arribaron elementos de la policía y paramédicos, quienes atendieron la emergencia. No obstante, el adulto mayor no requirió atención médica, por lo que no fue necesario trasladarlo al hospital, mientras que su agresor tampoco fue detenido, esto debido a que el hombre de la tercera edad decidió no presentar una denuncia formal por la agresión. Pese a que el delito no procedió, el video - captado por cámaras de seguridad - se volvió viral en redes sociales.

El adulto mayor no presentó cargos en su contra

El agresor ya tenía antecedentes penales. Foto: Archivo.

Medios locales informaron que supuestamente el agresor del adulto mayor cuenta con antecedentes penales, no obstante, dado que la víctima no presentó cargos no se llevó a cabo ningún arresto. El establecimiento donde ocurrió la pelea dio a conocer que el agresor no tendrá permitido volver a ingresar al lugar, esto con la intención de garantizar la seguridad de los comensales.

Hasta ahora, se desconocen las causas por las que el hombre de la tercera edad decidió no presentar cargos contra su agresor. Se espera que en los próximos días las autoridades den a conocer en que finalizó el caso. En redes sociales, decenas de internautas se han manifestado contra el agresor, exigiendo que se haga justicia por el hombre golpeado.