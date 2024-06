VIDEO: pasajeros pelean con chofer de una combi por ir a exceso de velocidad

En redes sociales se volvió viral un video que muestra a pasajeros de transporte público discutiendo con el conductor de una combi, a quien acusan de circular a exceso de velocidad. Las imágenes se difundieron en plataformas como X, antes Twitter, donde causaron furor e indignaron a decenas de internautas, quienes se sumaron a las críticas contra el transporte público.

Los hechos ocurrieron en el Paraíso Maya, en Cancún, Quintana Roo, donde los pasajeros de una combi discutieron y acusaron al chofer de una unidad por presuntamente ir echando "carreritas" con el conductor de otra combi. En las imágenes se ve a las personas molestas, mientras le reclaman al conductor de la unidad.

Sigue leyendo:

¿Qué pasó en Viaducto Tlalpan hoy, martes 11 de junio?

Muere vicepresidente de Malawi y otras 9 personas en accidente aéreo

Mujeres acusan a conductor por ir a exceso de velocidad

"¿Por qué nos vas a callar? (...) no me voy a bajar, porque yo no cometí ninguna falta", se oye decir a las pasajeras, quienes discuten con el conductor de una unidad, a quien acusan de "saltarse los topes". No obstante, el chofer de la unidad le pide a las mujeres que se bajen de la combi, ya que no les brindará el servicio.

Ante las quejas de las usuarias, se escucha al chofer de la unidad decirles que ya no les brindará el servicio y pidiéndoles que bajen del vehículo, ya que él se irá hacía su casa. Tras un intercambio de palabras, las mujeres finalmente abandonan la unidad y graban las placas del vehículo, para poder realizar el reporte correspondiente.

Usuarios se quejan del transporte público

La pelea quedó grabada.

Foto: @QuePocaMadre_Mx.

El video se hizo viral en redes sociales, donde decenas de internautas se unieron en contra del transporte público, asegurando que los choferes no circulan con la precaución necesaria, hecho que suele ocasionar accidentes viales: "No van jugando carreritas, van peleándose el pasaje"; "Pues le digo que baje la velocidad y sino quiere no le pago"; "Deberían quitarles las concesiones a los choferes", fueron algunos de los comentarios que recibió el video en redes.