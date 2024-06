¡Se desató Furia!: captan pelea campal en plena función de "Intensamente 2"

El estreno de la nueva película de Disney Pixar, "Intensamente 2", ha causado revuelo en casi todo el mundo. No obstante, también ha protagonizado momentos incomodos, como el que se vivió en una sala de cine de Colombia, donde los asistentes se lanzaron a los golpes y protagonizaron una pelea campal delante de decenas de menores que disfrutaban de la función infantil.

Las imágenes de la pelea fueron grabadas por otros asistentes, quienes tomaron con humor lo sucedido y difundieron el video en distintas plataformas digitales como X, antes Twitter. Según la denuncia de los testigos, el suceso se dio en una sala del cine de Pasto, Nariño. Hasta ahora, no está claro el motivo por el que inició la pelea, pero testigos aseguran que fue por un asiento.

Se pelean frente a decenas de niños

El video muestra el momento exacto en el que un grupo de personas se empezaron a pelear a golpes frente a decenas de menores de edad, mientras que otras personas pedían que se detuvieran porque en la sala estaban presentes algunos pequeños: "Hay niños, hay niños", se escucha decir a los testigos, quienes tratan de detener la agresión. De igual manera, se ve que los empleados del establecimiento tuvieron que intervenir para detener la pelea.

Afortunadamente, ninguna persona resultó herida de gravedad y la pelea quedó bajo control gracias al personal del cine, quienes tuvieron que intervenir y separar a las personas que se agredían. Las causas que originaron la agresión son desconocidas, pero internautas recordaron que no es la primera vez que loa adultos protagonizan brutal golpiza durante una función infantil.

La pelea habría sido por un asiento de cine

La pelea quedó grabada. Foto: redes sociales.

En redes sociales, el video de la pelea se volvió viral y rápidamente recibió decenas de comentarios, generando un fuerte debate entre los internautas, ya que, mientras unos lamentan el incidente, otros han comentado que es muy peligroso lanzarse a los golpes frente a menores de edad, puesto que los más pequeños podrían resultar lesionados.

"Furia se adueñó del lugar, no es culpa de las mujeres que se pelearon”; “Con todos los niños y ellas peleando, que falta de todo de verdad”; "Espero que los hayan sacado del cine, no es justificación pelearse así por un asiento"; "Pobres niños, no deberían ver a sus padres haciendo este tipo de acciones en una sala de cine", son algunos de los comentarios que recibió el video en redes sociales.