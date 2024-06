Joven envía su CV para ser novia de un hombre, ¡y él viaja a otro país para conocerla!

¿Alguna vez has sentido que una persona es la indicada para ti? Este fue el sentimiento de una joven que decidió enviar su curriculum vitae a un influencer de España, la peculiaridad de esto es que la vacante para la que se postuló fue para ser novia del joven español.

En el currículum Carla Cuero (@carlacuero) compartió fotos de ella, de sus papás, de sus amigas y amigos, así como de sus primas, y sus hermanos. Cuando él pidió permiso para subir esto a Internet, ella le dijo que sí, pero que si dicho video tuviera 500 mil reacciones, tendría que ir a Holanda para tomarse un café.

“La novia que creías no haber encontrado. Experiencia amorosa: experimenté con una chica, fue extraño porque era muy pequeña. Mi último amor, creía que iba a ser el amor de mi vida, pero desgraciadamente me puso los cuernos.”, se lee en el currículum que le enviaron al joven @oriapablo.

Dos días después de haber subido este video, se viralizó y superó la meta de medio millón de reacciones, por lo que Pablo compró un ticket para viajar a Amsterdam por tres días, así como su alojamiento en el país. A partir de ahí se desencadenaron una serie de videos de ellos dos disfrutando del país europeo.

Uno de los días, él le llevó rosas a la salida del trabajo y recorrieron lugares turísticos de Amsterdam en bicicleta, además de que grabaron muchos videos bailando y cantando para los seguidores del influencer.

“Desgraciadamente se acabó el viaje a Holanda, estoy triste por una parte porque me hubiera encantado quedarme unos días más. muy contento y agradecido por todo lo que viví en estos días, aunque solo hayan sido tres, ha sido un viaje muy bonito que he disfrutado muchísimo. Espero que sea el primero y no el último”, compartió Pablo.

Le envíe un curriculum a un tío en plan risas y tuve que ir por él al aeropuerto : Carla

Carla Cuero cuenta que ella envió ese CV en “plan risas”, con la esperanza de un día poder tomar un café juntos, sin embargo, a los pocos días se conocieron cuando él llegó de forma sorpresiva al aeropuerto de Ámsterdam para conocerse y poder tomar ese café lo más pronto posible.

“Mujeres del mundo, los nervios que sentimos en la primera cita no son nada, a lo que sentí ayer cuando lo vi plantado en el aeropuerto. Aprovechar los días que nos quedan y esta es una experiencia que no se me va olvidar en la vida, seguro a alguien también”, compartió Carla.

Carla narra que ella ya seguía a Pablo desde hace bastante tiempo y siempre le habría gustado conocerlo, pero la cantidad de seguidores que él tiene y la distancia entre sus lugares de residencia era demasiado, sin embargo, un día viendo un directo “mi cabeza hizo click”, dice Carla, cuando se le ocurrió mandar el CV.

Ambos son de España pero ella viajo a Amsterdam por temas escolares

“Este chico es pa’ti, no he tenido un pálpito así en mi vida. ¿De qué manera puedes hacer para llamar su atención por que a un texto no le va a hacer caso”, compartió Carla.

En ese momento fue cuando se le ocurrió enviar el CV, sin embargo, la joven afirma que no esperaba poder reunirse con él. Ambos son originarios de España, pero ella viajó a Holanda por un intercambio académico que dura tres meses.

