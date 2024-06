La mamá de Loan rompe el silencio y arremete contra su cuñado acusado de desaparecer al niño

María Noguera, la madre del niño de 5 años de edad, Loan Danilo Peña, quien este miércoles 19 de junio cumple seis días desaparecido tras ir a recolectar naranjas y que posteriormente se dijo que fue a casa de su abuela, pero sin la compañía de sus primos con los que había salido, rompió el silencio sobre su cuñado, quien estaba cargo del menor durante un almuerzo familiar y ahora está detenido.

La madre de Loan, visiblemente conmovida, aseguró que a su hijo se lo llevó alguna persona, lo que choca con la línea de investigación de la policía de Corrientes, Argentina, quien señala que el infante está perdido en el bosque, por lo cual ha dejado bebidas y dulces en las zonas donde hallaron pistas, entre ellas un par de pozos, para que el chico pueda alimentarse, indicaron.

Ayer encontraron rastros cerca de un pozo para localizar a Loan. Foto: FB / Región Litoral - Bomberos Voluntarios

La mamá de Loan hace una petición

“Espero que aparezca mi hijo, alguien se lo llevó. No puede ser, no se puede haber perdido, alguien se lo habrá llevado”, enfatizó María para TN a seis días de no saber el paradero de su hijo, pese a los esfuerzos de la Fiscalía total que le aseguró a la madre que no pararán la búsqueda hasta localizar al niño.

“Creo en como están trabajando. Quiero que lo encuentren vivo y sano, eso es lo que pido yo”: María, mamá de Loan.

La mamá de Loan rompe el silencio sobre su cuñado

Loan habría ido a casa de su abuela, pero se perdió en el camino. Foto: FB / Por Una Infancia Sin Dolor

Tras la detención de su cuñado y de sus dos amigos (un hombre y una mujer) a quien invitó al almuerzo familiar el pasado jueves 13 de junio, María afirmó que no se debe confiar en ninguna persona, aún sea cercana como el caso de un familiar.

“No hay que confiar más en nadie. Ellos son los responsables porque se llevaron al nene con ellos”: María, mamá de Loan.

María y su esposo han sido llamados para declarar en calidad de testigos, en donde la madre del menor señaló: “Es muy chiquito, cinco años y lo dejaron solo… Yo no duermo, amanezco despierta. Estaba en la casa de mi suegra y volví ayer a mi casa, pero no duermo”, acotó mientras sigue la búsqueda de Loan.