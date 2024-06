La científica más popular del mundo sufre una infección mortal, ¿cómo ataca y dónde se contagió?

Rosie Moore, la llamada científica más popular del mundo, informó que fue contagiada por una infección mortal desde el pasado mes de mayo, de la cual no puede hacer nada al respecto para poder erradicarlo, indicó a través de sus redes sociales donde agregó que aún mantiene la enfermedad.

A través de su cuenta de Instagram, la bióloga admitió que la infección que padece puede ser mortal luego de comenzar a notar los síntomas que se agudizaron en uno de sus ojos luego de que fue víctima de “una tonelada de picaduras de insectos” durante una visita que hizo a Sudamérica.

La llamada científica más popular del mundo dice no poder hacer nada contra su infección. Foto: IG

¿Qué infección tiene Rosie Moore?

De acuerdo con la propia científica, tras regresar del viaje que hizo por Sudamérica, comenzó a sentir malestar en uno de sus ojos cuyo dolor no paraba al grado de que se irritó en la periferia. La mujer de ciencia indicó que fue a raíz de contagiarse del virus del dengue, situación que la dejó “luchando por levantarse de la cama y tratando de refrescarse por cualquier medio necesario”.

El siguiente síntoma que Moore presentó fue un alto registro en su temperatura que la llevó a tener una elevada fiebre. Asimismo comenzó a presentar marcas rojas que pulularon por casi todo su torso, el cual mostró en una fotografía. "Tomando Tylenol como ningún otro", escribió acompañando la imagen.

Rosie Moore presentó sarpullido en su cuerpo. Foto: IG

¿Rosie Moore está en peligro?

Aunque con los primeros síntomas no sentía que su caso de dengue fuera complicado, el origen del sarpullido la alertó al descubrir que sufría de un virus letal “y no hay mucho de lo que puedo hacer” afirmó, mientras señaló que no hay un tratamiento específico para el virus del dengue.

Rosie Moore se contagió en Sudamérica desde el mes pasado. Foto: IG

“No existe un tratamiento específico para el dengue y, si bien puede ser mortal, la mayoría de los casos son menos graves. Tenía muchos síntomas antes de que me diagnosticaran, como pérdida de apetito (caminábamos de 5 a 12 millas por día y no podía comer ni una sola comida durante días), dolor de ojos, escalofríos y fiebre”, describió Moore.

Aunque la científica más popular del mundo dijo que estaba indecisa en publicar su situación en sus redes para evitar influir en las personas que viajaran a Sudamérica, afirmó que pese al contagio valió la pena poder seguir de viaje por el mundo, actividad que recomendó a sus seguidores llevarlo a cabo.