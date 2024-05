Joven muere tras comer totopos extrapicantes: esto reveló la autopsia

Un chico de 14 años supuestamente participó en un reto viral para ver quién se comía los totopos más picantes del mercado, pero el reto no salió como esperaba, pues falleció en Massachusetts en 2023 a consecuencia de esta ingesta, según la autopsia. Harris Wolobah sufrió "una parada cardiopulmonar por la ingestión de una sustancia alimentaria con alta concentración de capsaicina", según un informe que compartió AFP.

Supuestamente el joven, que vivía en la ciudad de Worcester, falleció el 1 de septiembre de 2023, después de ingerir los totopos de que además, advierten que su empaque es "un chip de tortilla negro mortal". La fritura lleva chiles del tipo Carolina Reaper, que están en la escala más alta de los picantes en el mundo, superando al habanero.

Existen varias marcas que ofrecen comer este tipo de productos.

Según reveló la autopsia, que el joven sufría patologías cardiovasculares, como una "cardiomegalia", es decir, un corazón aumentado que podrían haber contribuido a su muerte. Pero este tipo de productos no sólo ha provocado este accidente, también varios informes han reportado que varios adolescentes que se han enfermado después de ingerir este alimento en el país. En California, tres estudiantes tuvieron que ser hospitalizados y en Minnesota siete estudiantes se enfermaron tras participar en un desafío para ingerir los totopos picantes.

Este tipo de retos se hacen virales en redes sociales, pero quienes los realizan no miden las consecuencias de este tipo de prácticas, pues no sólo atentan contra su salud, también contra su vida, pues algunos de estos productos no se recomiendan para todas las personas, sin embargo, este tipo de información no siempre es difundida.

La capsaicina está presente en algunos ajís o chiles picantes.

¿Qué es la capsaicina y cómo afecta al cuerpo?

La capsaicina es una molécula irritante y neurotóxica para las personas, presente en algunos ajís o chiles picantes. Según MedlinePlus, el consumo excesivo de alimentos picantes puede perjudicar el tracto gastrointestinal, causando: