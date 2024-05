La altas temperaturas no cesan en México y países de América Latina. No obstante, no es la única región que ha sufrido como consecuencia del calor. Autoridades de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) - ubicada en España - han pronosticado lo que será uno de los veranos más calurosos y con menos lluvias para los países del continente europeo, por lo que los meteorólogos pronostican que se rompan nuevos récords de clima extremo.

Según la AEMET, en coordinación con el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), se prevé más calor y menos lluvias de lo normal para los meses de junio, julio y agosto en casi todos los países de Europa. A través de una publicación, difundida en redes sociales, las autoridades comentaron que hay una probabilidad muy alta, entre el 70 y el 100 por ciento, de que este verano sea más cálido de lo normal.

La AEMET agregó que la probabilidad no solo está latente en Europa, sino que también se extiende al continente africano y en Asia. Los especialistas comentaron que no es de extrañarse que el verano de este año sea más caluroso, ya que los años pasados (2022 y 2023) han sido los más calurosos de la historia, rompiendo récords históricos. De igual manera, los especialistas comentan que las olas de calor cada vez son más frecuentes, intensas y duraderas, esto como consecuencia del cambio climático.

Durante el año pasado, España enfrentó un total de cuatro olas de calor, con temperaturas máximas por encima de los 40 grados. Mientras que las precipitaciones en Europa ocurrieron durante los meses de junio, julio y agosto, todos fueron muy húmedos. "Sobre las precipitaciones, ya suelen ser poco habituales en verano, aunque se producen, con mayor o menor frecuencia según el año, episodios de chubascos tormentosos intensos de carácter generalmente local", informó la AEMET sobre la situación de lluvias este 2024.

México espera su tercera ola de calor

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), reveló que esta semana termina la segunda ola de calor que atraviesa México, no obstante, se mantendrán las temperaturas superiores a los 45 grados en algunos estados como Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco y Campeche. Además, se espera la llegada de una nueva ola de calor, la cual ingresará al país entre el 16 y 18 de mayo. Esta nueva ola afectará al menos a 10 estados, los cuales enfrentarán altas temperaturas.

