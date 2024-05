¿El intenso calor sería ocasionado por una máquina? Científicos explican el posible origen

Teóricos de la conspiración aseguraron que una máquina que está ubicada en Alaska tiene la facultad de poder cambiar el clima, desde provocar vientos fríos y lluvias hasta tener los efectos de la intensidad del calor que durante los últimos 11 meses han asolado al mundo.

El proyecto HAARP (Programa de Investigación de Auroras Activas de Alta Frecuencia, en español) es un sistema de radiotransmisión que fue creado para investigar la ionosfera, una de las capas superiores de la atmósfera; sin embargo, las teorías de la conspiración apuntan a que es la responsable de los cambios extremos del clima.

Conspiracionistas afirman que el proyecto HAARP cambia el clima. Foto: Archivo

¿HAARP inundó a Brasil y provoca el intenso calor?

A propósito de las fuertes lluvias que dejaron bajo al agua a Brasil, cuyas imágenes parecidas a una película de ciencia ficción dieron la vuelta al mundo al haber caballos atrapados en los techos de las casas, surgió la teoría sobre el proyecto HAARP y su verdadero propósito.

La idea de que el proyecto HAARP pueda controlar el clima ¿es realidad o solo ficción? Al respecto, científicos explicaron si hay la posibilidad de que eso suceda. Para Alejandro Serrano Borlaff, astrofísico e investigador de la NASA, el proyecto se usa para estudiar la ionosfera con ondas de radio.

Sobre la capacidad de HAARP para cambiar el clima, Borlaff indicó: “HAARP es un emisor de radio que trabaja con frecuencias que afectan a capas de la atmósfera en la ionosfera donde hay partículas cargadas. Por lo tanto, no afecta al tiempo ni al clima en la troposfera”, acotó para el medio español Maldita.es.

Personas señalaron a HAARP por las inundaciones en Brasil. Foro: Archivo

¿Por qué HAARP no afecta al clima?

Asimismo, Carlos Nobre, coordinador del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología para el Cambio Climático (INCT) de Brasil, afirmó que la teoría sobre HAARP “carece absolutamente de sentido físico”, dijo citado por la agencia AFP, y enfatizó:

"No hay manera de que un instrumento en la ionosfera pueda hacer que los eventos meteorológicos sean más extremos… del mismo modo que esto no podría cambiar el clima en Alaska": Carlos Nobre.

A su vez, en el sitio web de HAARP, deja en claro el propósito de la función por la que fue creado al tiempo que desmitifica las teorías de la conspiración en torno al caso:

“Las ondas de radio en los rangos de frecuencia que transmite HAARP no son absorbidas ni en la troposfera ni en la estratosfera, los dos niveles de la atmósfera que producen el clima de la Tierra. Al no haber interacción, no hay forma de controlar el clima. El sistema HAARP es básicamente un gran radiotransmisor”, concluyó.