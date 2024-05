IMÁGENES IMPACTANTES: el "apocalipsis" en Brasil con caballos atrapados en los techos y aviones como barcos

Brasil sigue bajo el agua desde que el pasado fin de semana sufriera graves afectaciones con inundaciones que dejaron escenas que parecen de una película de terror. Aviones que quedaron varados en el aeropuerto que se convirtió en una especie de río y caballos subidos a los techos de casas sumergidas, son las secuelas que dejó el paso de la naturaleza. En el video se muestra el antes y después del aeropuerto tras las inundaciones.

En videos compartidos en las redes sociales se observa a un avión que quedó detenido en el Aeropuerto Internacional Salgado Filho en Porto Alegre que a la distancia y por el efecto del ángulo del metraje, se transformó en el mar pese a la extensión territorial donde se acumuló el líquido.

Sigue leyendo:

VIDEO: El trágico momento en que un rescate sale mal en las inundaciones de Brasil

El agua potable se transforma en un tesoro en esta región donde escasea tras la furia de la naturaleza

Un caballo quedó atrapado en el techo de una casa. Foto: Tomada de

@UHN_Plus

En Brasil, el aeropuerto y las calles se convirtieron en ríos

Comentarios como “literalmente parece una playa y no un aeropuerto” y “cuando te digan que destruir el Amazonas no tiene consecuencias mostrarles está imagen”, los usuarios en las redes sociales mostraron su sorpresa al ver las consecuencias de las inundaciones que al momento tiene un saldo rojo de 100 personas fallecidas.

Mientras que la televisora Globo News captó el momento cuando un caballo apenas podía sostenerse en pie al quedar atrapado sobre el techo de un inmueble de donde no tenía oportunidad de escapar por las aguas negras que estaban alrededor.

Siguen 128 desaparecidos por la inundación en Brasil

Las autoridades brasileñas pidieron a las personas afectadas no volver a las zonas de riesgo. Según Defensa Civil, al menos otras 372 personas resultaron heridas y 128 están desaparecidas en las inundaciones provocadas por desbordes de ríos tras las lluvias torrenciales de la última semana en el estado do Rio Grande do Sul.

Este miércoles las autoridades alertaron a los habitantes sobre la posibilidad de inestabilidad en los terrenos y de peligros para la salud. "Las aguas contaminadas pueden transmitir enfermedades", dijo Sabrina Ribas, portavoz de Defensa Civil, citado por la agencia AFP.