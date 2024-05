Sin pantalón y colgada de un cerco, así terminó una mujer que entró a robar una casa: VIDEO

En redes sociales se hizo viral un video en el que se muestra el momento exacto en el que una mujer entra a robar a una casa, sin embargo, no contaba que su pantalón se quedaría atorado en las púas del cerco de la propiedad, por lo que terminó semidesnuda, no obstante, esta bochornosa situación no la detuvo y de todos modos husmeó en la propiedad para ver qué se podía robar, sin embargo, no encontró nada de valor y huyó, por lo que, como era de esperarse, en plataformas digitales se generó un gran furor en torno a este caso.

Este peculiar episodio delincuencial ocurrió en la comuna de Maipú, comuna ubicada en la zona sur de Santiago de Chile y de acuerdo con los datos de la cámara de seguridad que registró los hechos, eran las 5:48 horas del pasado martes 7 de mayo cuando la mujer escaló un cerco metálico para ingresar a una propiedad y cometer su fechoría sin pensar que todo se le complicaría.

La mujer perdió el equilibrio y quedó atorada del cerco. Foto: X: mianvak

En las imágenes se puede ver que la protagonista del video en cuestión escala sin problemas hasta la cima del cerco, la cual, tenía una especie de púas, las cuales, se colocan precisamente para evitar este tipo de situaciones, no obstante, cuando la mujer se encuentra en la cima pierde el equilibrio y casi cae, sin embargo, fue en este momento cuando su pantalón se atoró en las referidas púas metálicas y quedó prácticamente colgando.

En la grabación se puede ver que la mujer pasó alrededor de minuto y medio colgando de su pantalón, el cual, se convirtió en una auténtica trampa pues pese a sus intentos parecía imposible liberarse, no obstante, al final tuvo que quitarse sus zapatos y fue así como logró llegar al piso, sin embargo, quedó semidesnuda pues no traía ropa interior, sin embargo, rápidamente solucionó este problema quitándose su sudadera y usándola como si fuera un pantalón y fue así como se cubrió.

Es importante señalar que, pese a que no se pudo apreciar en el video difundido, distintos medios locales señalaron que la mujer permaneció en la propiedad algunos minutos buscando algo de valor, sin embargo, no encontró nada y optó por abandonar la casa y huyó sin que nadie pudiera detenerla, cabe mencionar que, en el video se pudo ver que un hombre acompañaba a la mujer, pero se mantuvo alejado de la escena y solo se acercó a ella cuando se retiraron del lugar.

Como se dijo antes, este peculiar caso tuvo una gran repercusión en plataformas digitales donde se calificó a la mujer como la ladrona menos hábil de todo el mundo, además, cientos de usuarios se burlaron de la situación y hasta hicieron memes al respecto, además, como era de esperarse, un sector se mostró sumamente indignado por la situación y pidieron difundir la imagen de la mujer para que sea detenida lo más pronto posible, sin embargo, se desconoce si las autoridades chilenas atrajeron este caso.