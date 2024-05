IMÁGENES FUERTES: hombre graba su propio asalto tras salir de un concierto, le arrebataron el celular

Un usuario de internet se volvió viral en redes sociales, luego de que compartió un video de su propio asalto. Los hechos ocurrieron cuando la víctima salía del concierto masivo de Madonna en Río de Janeiro, Brasil; el sujeto caminaba por la calle, mientras grababa un clip detallando su experiencia con la "Reina del Pop", cuando un delincuente aprovechó la situación para arrebatarle el teléfono celular y escapar a toda velocidad.

En las imágenes se ve a la víctima, quien viste una camiseta color rojo, hablando con sus seguidores sobre la experiencia con Madonna, cuando de pronto aparece en la escena un hombre, con playera azul, quien se acerca sigilosamente hasta la víctima, fingiendo estar despreocupado. En cuestión de segundos el asaltante se abalanzó sobre el celular y salió corriendo, mientras la grabación seguía en vivo.

Grababa a Madonna y filmó su propio asalto

Medios locales han estimado que más de dos millones de personas estuvieron presentes en el concierto masivo de la "Reina del Pop". Sin embargo, lo que debió haber sido una noche inolvidable para los asistentes, se tornó en una mala experiencia para las decenas de personas que fueron víctimas de la delincuencia. Según la prensa brasileña, en el concierto ocurrieron diversos delitos, desde peleas entre los asistentes, hasta asaltos y robos, como el del hombre que se grababa cuando fue interceptado por un criminal que posteriormente se viralizó el redes sociales.

Hasta ahora, no está claro cómo fue que el video llegó a redes sociales, ya que el asaltante escapó con el celular en mano. Algunos internautas han comentado que la víctima pudo haber tenido acceso al video en caso de que la grabación se haya guardado en la "Nube"; aunque, otra posibilidad es que el clip se estuviera transmitiendo en vivo, de esta manera quedó registrado en alguna red social y posteriormente la víctima pudo recuperar las imágenes y compartirlas en X, antes Twitter.

Usuarios se burlan en redes sociales

El hombre se grababa, cuando fue asaltado. Foto: captura de pantalla.

De momento no se sabe si las autoridades investigan el caso, ya que en la grabación se puede apreciar por completo el rostro del asaltante. De igual manera, no se sabe si la víctima ya se pronunció en redes sociales y dio a conocer su versión de los hechos. Las imágenes del asalto se publicaron en redes sociales a través de diferentes cuentas y suman más de un millón de reproducciones, así como cientos de comentarios por parte de usuarios de todo el mundo.

"Simplemente Brasil"; "No es solo Brasil, así es todo Latinoamérica"; "Menos mal que era gratis el concierto, pagó con su celular"; "Que inocente para estar grabado en medio de la gente"; "Cualquiera sabe que en Copacabana no debes hacer eso"; "A quien se le ocurrió sacar el celular de esa manera", fueron algunos de los comentarios con más "me gusta" que tuvo el popular video en la red social de X.