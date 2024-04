Influencer toma un licuado de proteínas y queda en coma por meses, ¿qué se sabe del caso misterioso?

Una reconocida influencer, originaria de España, sorprendió a sus seguidores al revelar que estuvo en coma por varias semanas, luego de que ingirió un licuado de proteínas en el gimnasio donde entrenaba. Según el testimonio de sus seres queridos, Marta Pérez acudió hacer ejercicio, cuando uno de los entrenadores le sugirió tomar una bebida para mejorar su desarrollo físico; la joven, de 19 años de edad, aparentemente accedió y bebió el batido, pero las cosas se salieron de control y terminó en coma.

De acuerdo con los médicos, que atendieron a la influencer, el entrenador no le comentó que la bebida tenía pistache, un alimento al que ella era alérgica. Como consecuencia de ingerir pistache, Marta sufrió shock anafiláctico, el cual derivó en un paro cardiorrespiratorio y quedó en coma.

Sigue leyendo:

Famoso influencer fue diagnosticado con cáncer de piel a sus 26 años por no usar protector solar

Influencer vegano va a la cárcel por alimentar con luz solar a su bebé recién nacido y dejarlo morir

Marta era alérgica al pistache, comió uno y cayó en coma

La joven se recupera del coma. Foto:

@mariaverdejomelero

Los padres de la joven la trasladaron a un hospital local, donde recibió atención por los daños que sufrió. La mujer actualmente se recupera favorablemente de sus lesiones. En sus redes sociales, donde tiene más de 17 mil seguidores, sus seres queridos han compartido actualizaciones sobre su estado de salud; incluso, en algunos videos se puede ver a la misma Marta realizando acciones simples como comer y sujetar las cosas con sus propias manos, ya que sus padres aseguran que les emociona ver a su hija recuperándose de forma favorable.

“Así que seguiremos buscando por todo el mundo, si hace falta, incasablemente, tratamientos o médicos que la puedan ayudar, estamos convencidos que ella lo conseguirá porque os lleva a todos vosotros de la mano y está en vuestros corazones. ¡Marta no esta sola!”, escribieron los padres de Martha en redes sociales como X. Agregaron que “hemos tenido que luchar mucho para todo. No es justo. Y, además, sufriendo cada momento por si nos van a echar del hospital, si no nos renuevan, denunciando públicamente para conseguir que aprueben las intervenciones y tratamientos que necesita Marta".

Familiares de la influencer piden apoyo para tratamientos

Sus padres piden apoyo para nuevas cirugías. Foto: @mariaverdejomelero

A través de las redes sociales de la joven, sus padres han pedido apoyo para recaudar los fondos necesarios y someter a Marta a una nueva cirugía, la cual podría cambiarle la vida: "existe una operación quirúrgica que puede cambiarle la vida. Todos podemos ayudar compartiendo esta publicación", se lee en una de las fotografías difundidas por sus seres queridos.

De acuerdo con el sitio web de Allergy Insider, empresa dedicada a identificar alergias, los síntomas de la alergia a los frutos secos se presentan en cuestión de minutos después de la ingestión y pueden ir desde la urticaria hasta la anafilaxia, una reacción potencialmente mortal que impide la respiración y puede provocar un choque anafiláctico; en este contexto los especialistas exhortan a la población a realizarse pruebas para identificar alergias y estar pendientes de no ingerir alimentos que podrían ser peligrosos para su estado de salud.