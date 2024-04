Mujer agredida por “Fofo” Márquez denunciaría a la novia del influencer por no hacer nada ante la golpiza

Edith ‘N’, mujer de 52 años que fue golpeada por el “Fofo” Márquez, no descarta emprender acciones legales en contra de Melanie Lattanzi, pareja sentimental del mencionado influencer, y rechazó tajantemente haber llegado a un acuerdo millonario con él, luego de haber sido agredida.

En entrevista para el programa Sale el Sol, Edith aclaró que no ha logrado un acuerdo con “Fofo”, luego de que trascendiera que recibiría 16 millones de pesos a cambio de no seguir con el proceso legal contra el influencer, quien permanece encerrado en el Penal de Barrientos tras ser vinculado a proceso por tentativa de feminicidio.

No llegaron a un acuerdo económico

“Esto no es real, o sea no es verdad. Ahorita que tú me comentabas de mi estado de salud, déjame decirte que dermatólogos, psicólogos, medicinas y todo lo que conlleva, ha sido pagado con mi dinero, no ha habido ningún acercamiento a su familia, de ninguna especie económica ni de ningún tipo, tampoco los abogados”, subrayó la mujer.

Luego de que la defensa legal del TikToker recurriera al recurso de apelación, Edith manifestó que el proceso durará varios meses para resolverse, por lo que también contempla la posibilidad de proceder contra la novia de Márquez.

“Fíjate que lo quiero hacer, tal vez ahorita es muy prematuro, pero fíjate que sí lo voy a hablar con los abogados (…) porque yo creo que esto tal vez se pudo haber evitado si tal vez ella se hubiera comportado de otra manera”, comentó.

Fue durante el mes de febrero cuando se suscitó el altercado entre Edith y el mencionado youtuber, conocido por mostrar su estilo de vida millonario en redes sociales. La mujer chocó ligeramente contra el automóvil de “Fofo” y cuando se bajó de su vehículo para tratar de llegar a un acuerdo y llamar al seguro, el joven se le fue a los golpes.

Debido a que el incidente tuvo lugar en el estacionamiento de una Plaza ubicada en Naucalpan, Estado de México, las cámaras captaron el momento, y al no recibir durante varias semanas respuesta por parte de las autoridades tras poner su denuncia, la víctima decidió hacer público el video de su agresión, el cual se viralizó de inmediato y aceleró la captura del influencer.