¿Fofo Márquez llegó a un acuerdo millonario con su víctima y saldrá libre? Edith "N" lo aclara

En días recientes ha circulado el rumor de que Rodolfo "N", mejor conocido como "Fofo" en redes sociales, podría estar cerca de conseguir su libertad, luego de que supuestamente consiguió un acuerdo millonario con su víctima, Edith "N". Las especulaciones han ganado popularidad entre internautas, quienes han mostrado descontento ante la posibilidad de que el creador de contenido abandone las instalaciones del penal de Barrientos, donde - hasta ahora - permanece recluido por tentativa de feminicidio.

Los rumores sobre la posible libertad para Fofo surgieron después de que se difundió una presunta declaración, aparentemente hecha por Edith "N", en la que asegura que decidió concederle el perdón al influencer. En el comunicado, que se volvió viral en diferentes plataformas digitales, la víctima señala que cree en el arrepentimiento de Rodolfo, razón por la que estaría aceptando un acuerdo reparatorio.

Sigue leyendo:

'Fofo' Márquez: ¿cuáles son los supuestos privilegios del influencer en el penal Barrientos?

VIDEO: así dejaron libre a Fofo Márquez, hace dos años supuestamente agredió a un policía y terminó encerrado unos días

¿Edith "N" llegó a un acuerdo millonario con Fofo Márquez?

Edith "N" negó que haya un acuerdo de reparación. Foto: especial.

"Acepté el acuerdo reparatorio porque creo en la importancia de brindar segundas oportunidades en la vida, todos cometemos errores, pero lo fundamental es reconocerlos y trabajar para enmendarlos. Él está sinceramente arrepentido por sus acciones y está comprometido a hacer las cosas bien en el futuro, creo que este acuerdo no sólo beneficia a ambas partes involucradas, sino que también abre la puerta a la reconciliación y al perdón”, se lee en el documento supuestamente emitido por Edith "N".

Ante las especulaciones, la propia Edith "N" rompió el silencio y aseguró que el documento es falso. En entrevista con medios de comunicación, la víctima de Fofo aseguró que no ha llegado a un acuerdo de reparación con el creador de contenido y que la próxima audiencia de su caso será hasta el próximo 25 de mayo; en este sentido, la mujer exhortó a los internautas a no caer en la desinformación y no compartir noticias falsas, ya que - según sus palabras - el influencer permanece recluido en el penal de Barrientos.

¿Fofo Márquez podría salir de prisión?

Fofo Márquez sigue en el penal de Barrientos. Foto: especial.

"No es real, se encuentra en el Reclusorio de Barrientos, no puede haber perdón porque se encuentra vinculado a un proceso de feminicidio en grado de tentativa y tampoco procede la reparación del daño, no tengo conocimiento, tenemos audiencia el 25 de mayo, no le deberían dar credibilidad a esos comunicados", dijo Edith "N", al ser cuestionada sobre si ya llegó a un acuerdo millonario con Fofo.

Cabe mencionar que, previamente, Edith había comentado que sí existe la posibilidad de que Rodolfo "N" pueda salir de prisión el próximo 25 de mayo, esto en caso de que el juez, a cargo del caso, determine en la próxima audiencia que su delito no es una tentativa de feminicidio, sino un delito por lesiones. No obstante, hasta su próxima audiencia, el creador de contenido seguirá privado de su libertad en el penal de Barrientos.