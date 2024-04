Captan violenta irrupción de un oso en casa de Estados Unidos: VIDEO

Un enorme e imponente oso pardo se convirtió en el protagonista de un video viral que ha circulado en redes sociales durante las últimas horas pues resulta que el animal fue captado irrumpiendo de forma violenta en una casa de Estados Unidos para buscar comida, afortunadamente, no se cruzó con alguna persona, sin embargo, su pequeña y asombrosa muestra de fuerza fue suficiente para ponerse en el centro de la conversación.

Fue a través de X donde distintos perfiles dedicados a compartir contenido viral difundieron el video en cuestión, el cual, aunque es sumamente breve, también es muy revelador pues dejó en evidencia lo peligroso que podría resultar un encuentro con un ejemplar de oso pardo.

La violenta irrupción de un oso en una casa de Ohio sorprendió a todo el internet. Foto: Especial

De acuerdo con la información vertida en plataformas digitales, esta violenta irrupción de un oso en una vivienda ocurrió en un suburbio ubicado en la zona boscosa de Ohio, Estados Unidos donde hay una gran población de osos y este tipo de casos son más que recurrentes, además, es importante señalar que, hasta donde se sabe, este episodio ocurrió en 2020, no obstante, volvió a tomar fuerza durante las últimas horas.

Así fue la violenta irrupción de un oso en una casa de Ohio

La irrupción del enorme oso pardo fue captada por una cámara de seguridad instalada en el interior de la casa y en las imágenes se puede ver que el animal logró abrir la puerta de manera ejerciendo solo un poco de fuerza y lo que resultó curioso fue que una vez que logró romper la puerta la sostuvo con una de sus poderosas patas para después entrar de forma imponente a la sala de la propiedad.

Una vez dentro de la propiedad el oso comenzó a pasearse por distintos espacios de la propiedad en busca de comida, afortunadamente en ese momento los habitantes de la casa se encontraban fuera, de lo contrario un encuentro con el enorme y hambriento animal pudo haber resultado catastrófico.

Hasta donde se sabe, luego de haber realizado un recorrido por el interior de la casa el oso se retiró de la propiedad para buscar comida en otra parte y más allá de los daños a la puerta, no se reportó ningún incidente mayor, no obstante, como se dijo antes, lo que provocó asombro entre los internautas fue que no necesitó emplear tanta fuerza para romper una puerta, por lo que dicha grabación también ha servido para hacer conciencia entre los habitantes de la referida zona de Estados Unidos y así puedan intensificar sus medidas de seguridad pues este tipo de irrupciones de osos son muy frecuentes.