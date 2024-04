A México le conviene fortalecer integración económica con EU pero sin imposiciones: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que a México sí le conviene fortalecer la integración económica con Estados Unidos, pero sin imposiciones ni espionaje.

Confió en que se siga aplicando la una política de buena vecindad y de respeto a nuestras soberanías, “ese es el pacto que hace falta”.

“Nos vamos a seguir integrando económicamente, pero ustedes no pueden, ni nosotros nos vamos a permitir absorbernos. Nosotros no vamos a ser un Estado asociado, ni mucho menos una colonia. México tiene que seguir siendo un país independiente, libre, soberano. Vámonos a la integración económica, pero esto no, y tenerlo muy claro, nada de que vas a poner autoridades en México, porque a los gobernantes de México los elige el pueblo de México”, aseguró.

El presidente enfatizó que no se permite el espionaje en México, aunque sí necesaria la cooperación en materia de seguridad.

“Vamos poniéndonos de acuerdo con permiso de México, con autorización de México, con el acuerdo de México, no como antes, que se metían las agencias y hacían lo que querían y se les permitía. Hay constancia que durante el gobierno de Calderón, desde la embajada de Estados Unidos, no van las órdenes a las corporaciones militares de México para actuar”, expresó.

Dijo que cuando inició su gobierno la relación comercial más importante de Estados Unidos era con China y después con Canadá.

“Y ahora es México. Pero nosotros tenemos que cuidar nuestra independencia, nuestra soberanía, necesitamos la integración económica. Es conveniente para Estados Unidos y para Canadá, aunque la relación más importante es con Estados Unidos”, señaló.