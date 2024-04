Encargado de una tienda enfrenta a dos ladrones, les gana y frustra un asalto: VIDEO

Las cámaras de seguridad son una de las herramientas que se han propuesto a utilizar los negocios pequeños para evitar que la inseguridad los alcance, debido a que pueden grabar asaltos o ataques e identificar, en algunas ocasiones, a los responsables de perpetrar dichos delitos.

Tal es el caso de un asalto que ya le dio la vuelta a las redes sociales. Los hechos sucedieron el día 10 de abril de 2024 a las 13:26 horas, de acuerdo con la fecha de la grabación captada por una cámara de vigilancia en el negocio. El lugar fue Valle de Lili, en Cali, Colombia. Se desconoce la ubicación del negocio mencionado.

Encargado de una tienda se defiende de dos ladrones

Todo quedó grabado por las cámaras de vigilancia. Crédito: Twitter

En el video se puede ver que un par de sujetos arremeten en contra del encargado del local. Todavía estaban varias personas adentro, pero las mantienen quietas en el inmueble sin hacerles nada. Por cuenta propia deciden irse para el fondo del negocio para estar fuera de peligro, ya que el de sudadera gris tiene una pistola.

Ambos asaltantes llevan casco de motocicleta y no se lo quitan para que no se les pueda identificar el rostro ante las cámaras de seguridad. El encargado hace ademanes sobre el dinero de la caja, y se lo creen completamente, pero no se dan cuenta de que hacía una cosa completamente diferente.

Se defiende de dos ladrones y gana

El empleado enfrentó a dos ladrones y ganó. Crédito: Twitter

El encargado del negocio sacó un arma debajo de la caja. Le apuntó al hombre la puerta, pero no sale ningún disparo de su arma, mientras que el otro sujeto intenta detenerlo. Inmediatamente el hombre del arma sale corriendo de la zona para que no le disparen y tampoco ha ninguna detonación. El último en correr fue el sujeto que entró hasta la caja.

El encargado saltó con proeza un mueble que cayó al piso y corta cartucho para luego disparar a la calle. Medios locales indican que no pasó a mayores, pues no hubo heridos a causa de los disparos del sujeto adentro del negocio, mientras que los delincuentes huyeron a toda velocidad.