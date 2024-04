Continuará en libertad Roxana Ruiz, la joven oaxaqueña que mató a su violador en Edomex

Roxana Ruiz, quien en 2021 defendió su vida al matar a su violador en legítima defensa, seguirá en libertad después de asegurar un amparo indirecto contra la decisión de un tribunal. Este amparo impugnó la resolución judicial que la había absuelto del delito de homicidio.



Un juez del Juzgado Quinto de Distrito con sede en Nezahualcóyotl resolvió a favor de Roxana Ruiz en el juicio de amparo, ordenando al Poder Judicial del Estado de México (PJEM) que repita el proceso de segunda instancia. En su fallo, el juez estableció directrices para garantizar la protección de los derechos de esta valiente joven oaxaqueña.

La joven permanecerá libre.

¿Qué ocurrió con Roxana?

De acuerdo con la investigación, el 8 de mayo de 2021, Sinaí el hombre que abusó sexualmente de ella, se encontró con Roxana, quien lo estranguló hasta causarle la muerte y luego desmembró su cuerpo. Roxana salió de la casa con el cuerpo de la víctima en una bolsa negra. Mientras arrastraba el cuerpo, fue detenida por agentes de policía de Nezahualcóyotl.



La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no manejó el caso con una perspectiva de género, no realizó los peritajes necesarios y no siguió los protocolos adecuados. Inicialmente, acusó a Roxana de homicidio y de otros delitos relacionados con el tratamiento de los muertos, así como violaciones a las leyes de inhumación y exhumación. Sin embargo, el juez desestimó estas acusaciones y reclasificó el caso como homicidio en defensa propia con uso excesivo de la fuerza.

Roxana actuó en legitima defensa.

El primer juicio de Roxana

En un primer juicio, Roxana fue condenada a seis años y dos meses de prisión, además de una reparación del daño con una cantidad económica elevada. Sin embargo, cinco días después, la FGJEM retiró los cargos y la acusación contra Roxana. El juez a cargo del caso ordenó su liberación.



En una segunda instancia, el Tribunal de Alzada de Texcoco anuló la sentencia del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, argumentando que la FGJEM presentó su desestimiento fuera del plazo establecido. El Poder Judicial de la Federación otorgó un amparo indirecto contra la decisión del Tribunal, ordenando que se repita el proceso y tomando en cuenta que el desistimiento de la FGJEM se presentó dentro del plazo adecuado.