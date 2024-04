Impulsan en Cámara de Diputados, regulación de vapeadores

Activistas, especialistas y diputados federales coinciden en que es un error incorporar en la Constitución, prohibiciones para el uso de vaporizadores, ya que esto traería consecuencias negativas como el incremento del mercado negro.

Reunidos en el Foro de Diálogo Estatal: Vaporizadores y Fentanilo, convocado por la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, rechazaron la propuesta presidencial de prohibir el uso de vapeadores y consideraron que esta alternativa es mucho menos dañina que el consumo de tabaco.

Jorge Ernesto Inzunza Armas, presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competividad de la Cámara de Diputados, indicó que esta demostrado con testimonios científicos y la experiencia internacional que, la prohibición de los vapeadores, más que beneficios, tiene consecuencias negativas por lo que se pronunció por trabajar para regular su uso.

Juan José Cirion Lee, presidente de México y el Mundo Vapeando, cuestionó la propuesta presidencial que establece una prohibición, cuando la constitución, por su naturaleza otorga derechos.



"Basta analizar desde un punto de vista técnico la pretensión de establecer una prohibición casuística en la parte dogmática de la Constitución que es precisamente aquella que tiene por objeto reconocer los derechos humanos que busca proteger, algo totalmente carente de técnica jurídica y búsqueda de alarma entre los usuarios y los potenciales usuarios de las tecnologías abrazan el concepto de reducción de daños” expuso.

Piden quitar iniciativa contra vapeadores por posibilidad de mercado negro. Foto: Especial

El activista aseguró que, como resultado de la serie de disposiciones arbitrarias y sin justificar aplicadas por el gobierno federal en contra de los vaporizadores, México ocupa el lugar 64 de 65 países en el Índice mundial de políticas antitabaco eficaces 2024, y refirió que diversos estudios serios y científicos afirman que el vaporizador es, cuando menos, 95 por ciento menos dañino que el consumo de tabaco combustible.

Tomás O' Gorman, miembro fundador de la organización ProVapeo, afirmó que la experiencia científica e internacional ha demostrado que los dispositivos electrónicos funcionan para abandonar el tabaquismo, actividad que cobra la vida, enfatizó, a 51 mil personas al año en todo el país.



El especialista refirió los casos de Francia y Reino Unido, países cuyas autoridades no sólo los han permitido sino también han incorporado a los vaporizadores dentro de sus políticas públicas para combatir el consumo de tabaco, e incluso otras sustancias.



“El hecho de que la iniciativa combine estos dos temas es totalmente desafortunado, no tienen nada que ver ni en sus características ni en sus riesgos mucho menos; de hecho es una forma de confundir a la población porque poner en la misma canasta al vapeo y al fentanilo a algunos les hará creer, erróneamente por su puesto, que son igual de dañinos y no tienen nada que ver absolutamente, es un error de técnica legislativa", cuestionó.

Cámara de Diputados. Foto: Especial

El diputado panista, Ector Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud, dejó en claro que este tipo de espacios de discusión fue gracias a la decisión de los legisladores para pugnar para que las iniciativas constitucionales presentadas por el presidente de la República sean analizadas bajo un esquema de parlamento abierto y con ello frenar la posibilidad de pasar en automático las iniciativas; adelantó que, al menos, la propuesta presidencial de prohibir a grado constitucional a los vaporizadores avanzara.

“Esta iniciativa no se va a aprobar; no va a alcanzar las dos terceras partes en la Cámara de Diputados; no se va a aprobar; debemos avanzar hacia la regulación; hemos presentado iniciativas y el Ejecutivo se niega a discutirlas; un servidor público debe hacer lo que la ley le faculta”, comentó.

El diputado morenista, Carlos Noriega Romero, apuntó que, dado la pesada carga legislativa que existe, no hay garantías para que sea analizado el tema de los vaporizadores en la presente Legislatura, y todo dependerá de la voluntad política en el Congreso de la Unión.

“Es un foro que nos ayuda mucho para poder tener elementos para mejorar las iniciativas que se presentaron; hoy nos llevamos opiniones muy buenas; hay que evaluarlas, reflexionarlas, y en la discusión específica que se hace en la Cámara de Diputados tendremos oportunidad de haber si le hacemos unas modificaciones o dejarla como está o hacer una nueva propuesta”, comentó.