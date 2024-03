IMÁGENES FUERTES: Estalla fábrica de accesorios para celular al norte de Detroit

El Departamento de Policía de Clinton Township, un suburbio al norte de Detroit, dijo en Facebook que había un incendio industrial activo cerca de la carretera 15 y la autovía Groesbeck y que los escombros salían proyectados al aire y caían a hasta 1.6 kilómetros de distancia.

Los escombros alcanzaron hasta 1.6 kilómetros de distancia. Foto: X / Dave Kinchen

Hasta ese momento, las autoridades locales añadieron desconocían qué era lo que estaba ardiendo y, por ello, no sabían cuáles efectos podrían tener el humo y ese aire en la salud de la gente.

Sigue leyendo:

Sofocan 70% del incendio en el Valle de Tlacolula; autoridades piden indemnización de 5 comuneros fallecidos

Continúa incendio en faldas del Nevado de Toluca

De policía a héroe: agente salvó a una mujer de 70 años de morir en un incendio en Torreón

"No podemos insistir lo suficiente en la situación de peligro que está ocurriendo. Por favor, por favor, por favor, no salgan al exterior y no se acerquen a las inmediaciones", indicó una publicación de la Policía.

Videos grabados por un helicóptero de un canal de noticias mostraron una enorme zona con un fuego de color naranja brillante, donde se producía lo que parecían ser continuas explosiones.

Incendio inició en una fábrica de accesorios para celulares

El máximo responsable del condado de Macomb, Mark Hackel, dijo a la televisora WDIV-TV que las explosiones comenzaron alrededor de las 21:00 horas en la planta de Select Distributors y que agentes y bomberos de Clinton Township acudieron a la zona de inmediato.

"Los expertos entienden que en las instalaciones estaba ocurriendo algún tipo de explosiones de dióxido de carbono o propano y eran continuas, además del incendio", apuntó Hackel. Pasadas las 23:00 horas dijo que el incendio estaba controlado.

Según Hackel, la preocupación de los equipos era, además de controlar las llamas, la calidad del aire e indicó que había una unidad especializada en materiales peligrosos que estaba intentando analizarla. Por el momento se desconocía si había heridos.

Select Distributors es un proveedor mayorista de adornos, accesorios para celulares y otros artículos que se venden en tiendas baratas o mayoristas, entre otras, según su web. La empresa no respondió de inmediato a un correo electrónico pidiendo comentarios.

Con información de AP