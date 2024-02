¿Quién es Apameh Schönauer, Miss Alemania 2024?

Los certámenes de belleza se han transformando con el tiempo, para fortuna de muchos y muchas. En la actualidad ya no es indispensable que las concursantes cumplan a cabalidad con ciertos criterios o estereotipos de belleza. Antes quienes no contaran con la edad, altura, peso y medidas, eran descartadas, las cualidades intelectuales o sus luchas sociales eran importantes, pero no la prioridad.

Estos cambios se deben, en gran medida, a todas aquellas personas alrededor del mundo que han luchado por evitar la cosificación de las mujeres y la violencia simbólica contra ellas. De ahí que ahora se permita la participación de candidatas de mayor edad, con proyectos sociales, incluso en algunos lugares se ha optado por el título de "embajadoras", en vez de "reinas de belleza". Hoy en día, factores como el origen, el sexo, la religión, si están casadas o tienen hijos ya no son un impedimento y un ejemplo de ello es Apameh Schönauer, Miss Alemania 2024.

La mujer que demostró que la edad no es un obstáculo. Foto: Instagram

¿Quién es Apameh Schönauer, la Miss Alemania 2024?

Apameh Schönauer, una arquitecta de origen iraní, es la nueva Miss Alemania 2024. Fue premiada por su historia de vida, en la que destaca no sólo el haber salido de su país de origen a temprana edad y triunfar en otro, sino también su inteligencia, su compromiso con los derechos de las mujeres migrantes, en situación de vulnerabilidad y opresión, así como su carisma.

En este ejercicio de deconstruir el concepto de "belleza", Schönauer, quien tuvo que migrar a Alemania a sus seis años de edad, es un ejemplo claro, ya que consiguió la corona a sus 39 años y siendo madre de dos hijos, rompiendo así con los estándares de belleza clásicos y en una competencia aguerrida en la que se registraron otras 15 mil mujeres.

Apameh demostró al mundo que el concepto de belleza se ha transformado. Foto: Captura de pantalla

"Hola Alemania, soy Miss Alemania 2024 Ah, sí: Miss Alemania no es un concurso de belleza, desde 2019 es un premio para mujeres que asumen responsabilidad", escribió en su cuenta de Instagram.

Al igual que ella, otras mujeres de más de 30 años también pasaron a las fases finales, por ejemplo Vanessa Reder, activista ambiental o Tamara Schwab, quien estuvo a punto de morir en dos ocasiones, pero gracias a un trasplante de corazón sigue con vida y ahora llama a más personas a sumarse a la donación de órganos.

Sin embargo, antes de ellas, también ha habido otras mujeres que también han hecho historia, por ejemplo la activista Rikkie Valerie Kollé, la primera mujer trans de 22 años que fue coronada como Miss Países Bajos en 2023.