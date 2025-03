Motociclista acaba debajo de una camioneta tras aparatoso accidente; su compañero lo grabó todo en VIDEO

Un motociclista sufrió tras un aparatoso accidente, el cual fue grabado por uno de sus compañeros de ruta, mientras realizaba trucos junto a un grupo de compañeros en una carretera. El incidente fue captado en video por otro motociclista que acompañaba al accidentado.

En el video se observa que el motociclista, segundos antes de accidentarse, estaba realizando maniobras peligrosas a pesar del mal estado de la carretera. En una curva, la motocicleta, que aparentemente tenía las llantas en malas condiciones, derrapó. El piloto perdió el control y terminó impactando contra la parte inferior de una camioneta pick-up, quedando peligrosamente cerca de las llantas traseras del vehículo.

Además, la motocicleta habría impactado a un vehículo rojo que circulaba en dirección opuesta. Afortunadamente, el motociclista logró levantarse después del incidente, aunque perdió uno de sus guantes, el cual salió volando. Su casco, sin embargo, permaneció en su lugar, lo que pudo haber evitado lesiones graves.

Usuarios critican imprudencia al conducir

El joven conducía sin precaución. Foto: Captura de video

El incidente, que aparentemente ocurrió en una carretera de Guatemala, en la provincia de Chimaltenango, generó una ola de comentarios negativos en las redes sociales. Algunos usuarios criticaron la imprudencia del motociclista, señalando que no era un piloto profesional y que su forma de conducir era peligrosa, además de que sus habilidades no eran las adecuadas.

Otros comentaron sobre el mal estado de la carretera, pero enfatizaron que el accidente fue causado principalmente por las maniobras del motociclista y el estado de su vehículo.

"No sé cuál es la necesidad de andar corriendo, no son pilotos profesionales de pista", "Ya al ver que el tipo se cuelga así de la moto en esa curva mínima te da a entender que no sabe manejar", "Señaló una parte en mal estado de la carretera, pero luego el accidente lo causó el mismo por estar haciendo maniobras con llantas no adecuadas. Si hubiera sido una ruta de doble vía, no la cuenta", se lee en algunos de los comentarios.

Lamentan afectaciones a otros usuarios del camino

La motocicleta habría impactado a un automóvil. Foto: Captura de video

Otros más mostraron preocupación por las probables consecuencias sufridas por otros usuarios de la vía a causa de la falta de prudencia de este motociclista.

"No hay que andar a esa velocidad, si hubiera muerto perjudica a un tercero totalmente ajeno a su irresponsabilidad", "¿Y pagarían los daños al vehículo rojo y al pick up o solamente se refugiaron que 'no perjudicar a nadie porque lo buenos es que a la persona no le pasó nada'?", son otros de los comentarios.

Las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre el incidente. Se desconoce si se tomarán medidas legales contra el motociclista o si se investigará el estado de la carretera.