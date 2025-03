Conmoción en Perú: niños cambiados al nacer regresan con sus madres biológicas tras 6 años

Un caso de negligencia médica tiene en indignación a Perú, luego de que dos madres se despidieran de los niños que cuidaron durante 6 años sin saber que no eran suyos biológicamente, cumpliendo así una orden judicial que marcaba la devolución de los infantes.

Todo fue revelado por la prensa de aquella nación cuando una de las madres decidió emprender un proceso judicial por pensión por alimentos. El juez ordenó una prueba de ADN previo al proceso y la revelación fue impactante: el menor no era hijo biológico de la pareja. Los hechos ocurrieron en la provincia de Jaén, en Cajamarca.

Tiempo después, el caso fue canalizado al Ministerio Público y a la Policía Nacional, que, tras investigar, descubrieron que al menos dos bebés fueron intercambiados al nacer en el Hospital General de Jaén en diciembre de 2018. Las mujeres involucradas señalaron que no es un proceso fácil de cruzar, sin embargo, respetarán la ley.

Las acciones de las autoridades peruanas han desatado un debate en la opinión pública, sin embargo, como parte de una reparación del daño integral, el juez decidió aplicar un acompañamiento psicológico para los menores involucrados en la negligencia médica y los padres de familia.

"El niño me dice 'ay mamita no me dejes, no me abandones' pero no podemos hacer mucho, respetar las medidas de las autoridades. Aunque lo entregue sigue siendo mi hijo", declaró una de las madres a los medios locales de Perú