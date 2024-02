Donald Trump derrota a Nikki Haley en Carolina del Sur, y amenaza con la deportación "más grande de la historia"

Donald Trump acusó este sábado a los migrantes de estar "matando" a Estados Unidos y prometió de nuevo que si gana las elecciones de noviembre pondrá fin a la "invasión" con una deportación masiva. Luego de enfrentarse a Nikki Haley en Carolina del Sur, resultó ganador.

"Será la deportación más grande en la historia de nuestro país y no tenemos otra opción. No es nada agradable decirlo y odio decirlo. Esos payasos de los medios dirán: 'Oh, es tan malo'. Él es... No, no. Están matando a nuestra gente. Están matando a nuestro país, están matando a nuestra gente, no tenemos otra opción", afirmó durante una convención ultraconservadora cerca de Washington.

Donald Trump amenaza con deportación masiva si llega a los Estados Unidos

Crédito: AFP Photo

La crisis migratoria es uno de los temas centrales de la campaña para los comicios que disputarán probablemente Trump, de 77 años, y el presidente demócrata Joe Biden, de 81 años, a quien los conservadores han acusado constantemente de no hacer lo suficiente para remediarla.

El expresidente hizo un paralelismo entre los migrantes y la delincuencia, partiendo de un caso ocurrido hace unos días en Nueva York. "Tomó más tiempo de lo que pensaba pero lo predije. Se llama crimen migrante", afirmó citando un término acuñado por él. "Es mucho más mortal de lo que nadie pensaba. De hecho se pelearán a puñetazos con la policía en medio de la calle", añadió.

El magnate comparó a los migrantes con Hannibal Lecter

Crédito: AFP Photo

Aseguró que los migrantes que llegan a Estados Unidos provienen tanto de instituciones mentales o manicomios, como de las prisiones de América Latina, asegurando que es como si muchos Hannibal Lecter llegaran al país. Hablaba del psicópata de ficción más famoso de la gran pantalla, gracias a la película "El silencio de los inocentes".

Trump, quien ya dijo que los migrantes "envenenan la sangre del país", lo que le valió comparaciones con Adolf Hitler, es partidario de reanudar la construcción del muro en la frontera con México y de los llamados Protocolos de Protección al Migrante (conocidos como "Quédate en México" o MPP).

Con información de AFP