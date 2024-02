Trump asegura que la muerte del opositor ruso Navalny prueba la "decadencia" de Estados Unidos

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un contundente mensaje a pocos días de que se diera a conocer la muerte del opositor ruso Alexei Navalny, quien se encontraba recluido en la colonia penal IK-3 - ubicada en la remota ciudad de Kharp - al noreste de Moscú.

Fue a través de su red social, Truth Social, que el multimillonario rompió el silenció y lanzó fuertes críticas al actual gobierno de Estados Unidos. "La repentina muerte de Navalny" lo ha hecho "cada vez más consciente de lo que está pasando" en su país, al que se refirió como una "nación en decadencia".

Donald Trump se pronunció sobre la muerte de Navalny. Foto: AP.

¿Qué dijo Trump sobre Estados Unidos y la muerte de Navalny?

"Es una progresión lenta y constante, con políticos, fiscales y jueces corruptos y de izquierda radical que nos llevan por el camino de la destrucción", agregó Trump en su publicación. Cabe mencionar que son las primeras palabras del expresidente luego de que se dio a conocer la noticia sobre la muerte de Alexei Navalny, un líder político que había denunciado la corrupción de la élite y describía Rusia como un país gobernado por "ladrones y sinvergüenzas".

Aunque Trump calificó la muerte de Navalny como "repentina", el exmandatario no dijo nada sobre el gobierno ruso o sobre el líder del Kremlin, Vladimir Putin. Medios estadounidenses ya habían acusado al multimillonario por no pronunciarse sobre la muerte del opositor ruso y lo habían señalado por presuntamente apoyar al presidente ruso; ahora, con sus declaraciones ha levantado especulaciones entre sus simpatizantes y la prensa.

Las causas de muerte de Navalny aún no han sido reveladas. Foto: especial.

¿Trump apoya a Putin?

"El hecho de que no quiera reconocer nada con Navalni (...) o está del lado de Putin y piensa que está bien que Putin matase a uno de sus oponentes políticos, o simplemente no piensa que sea para tanto", mencionó la exembajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, en el programa "This Week" de la cadena ABC.

Medios locales recordaron que algunas corrientes de la extrema derecha estadounidense han profesado por años su admiración por Putin, incluido el propio Trump, que tiene un historial de elogios al líder del Kremlin, como la vez que lo llamó "genio".