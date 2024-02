"Putin mató a mi marido": viuda de Alexei Navalny aparece en un video y promete construir una nueva Rusia

Yulia Navalnya, viuda del líder de la oposición rusa Alexei Navalny, rompió el silencio tras la muerte de su esposo y reapareció en un video donde culpó explícitamente al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por la muerte de su pareja, quien perdió la vida en la colonia penal IK-3 - ubicada en la remota ciudad de Kharp - al noreste de Moscú.

Navalnya señaló al líder del Kremlin por el presunto asesinato de su esposo Alexei. La mujer, de 47 años de edad, relató que su marido fue envenenado y acusó al gobierno de Putin por supuestamente ocultar el cuerpo y así eliminar los restos de veneno. "Vladimir Putin mató a mi marido, Alexéi Navalni. Putin mató al padre de mis hijos", dijo.

La viuda de Alexei Navalny prometió seguir con la lucha

"Hace tres días, Vladimir Putin mató a mi marido Alexei Navalny. Putin mató al padre de mis hijos. Putin me quitó lo más preciado que tenía en mi vida: mi hombre más querido y amado. Putin no mató simplemente a un hombre llamado Alexei Navalny, junto con él, Putin quería matar nuestras esperanzas, nuestra libertad, nuestro futuro. Destruirlo y anularlo", comentó Yulia en su video, donde se le ve con lágrimas en los ojos.

"Al matar a Alexei, Putin mató a la mitad de mí: la mitad de mi corazón y la mitad de mi alma, pero todavía tengo la otra mitad y eso me dice que no tengo derecho a rendirme. Continuaré el trabajo de Alexei Navalny, seguiré luchando por nuestro país”, sentenció Yulia en el clip. Agregó que quiere "construir con ustedes lo que Alexei Navalny propuso. Sólo así -y no hay otro modo- la muerte sin sentido que sufrió no será en vano".

Se reunirá con cancilleres de la Unión Europea

La mujer se reunirá este lunes en Bruselas con cancilleres de la Unión Europea."El lunes, recibiré a Yulia Navalnaya en el Consejo de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Los ministros de la UE enviarán un mensaje fuerte de apoyo a los combatientes de la libertad en Rusia y honrarán la memoria", anunció el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell.

Cabe mencionar que Navalny fue condenado por "extremismo" y cumplía una pena de 19 años en una remota colonia penitenciaria del Ártico tras unos juicios que, según múltiples voces, obedecían a motivos políticos. La investigación sobre la muerte de Alexei Navalny "sigue en curso" y no ha llegado a ninguna conclusión "por el momento", declaró este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.