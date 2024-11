Celebran en todo lo alto el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s se llevó a cabo ayer bajo lluvia y fue interrumpido por unos manifestantes propalestinos.

La Policía de la ciudad de Nueva York informó que arrestó a 21 personas luego de que los manifestantes se sentaron en la ruta del desfile con banderas palestinas y un letrero con la frase "No celebren el genocidio".

El acto de dar gracias está en el corazón de esta festividad y representa una práctica que trasciende culturas, religiones y épocas en Estados Unidos.

El Día de Acción de Gracias, es una fecha previa a la Navidad, que al igual que esta, se caracteriza por ser una conmemoración en familia. Una de sus principales representaciones es a través de una "exquisita cena", cuya estrella suele ser un pavo al horno.

El Thanksgiving se originó con los peregrinos del siglo XVII, quienes, tras un año marcado por dificultades extremas, celebraron la supervivencia, la ayuda recibida de los Wampanoag y los frutos de una cosecha exitosa.

Gracias a la lluvia, el desfile de este año estuvo lleno con gente que llevaba impermeables y paraguas, así como de los habituales globos gigantes, carrozas y actuaciones de famosos.

La tradicional celebración anual contó con nuevos globos de Spider-Man y Minnie Mouse, carrozas de zoológico y pasta, una oda al café y los bagels de la Gran Manzana, así como actuaciones de Jennifer Hudson e Idina Menzel, Kylie Minogue y más.

La alineación de estrellas de este año distó mucho de la primera edición del desfile celebrada hace un siglo, que presentaba carrozas mostrando escenas de la Madre Ganso, Caperucita Roja y el Lobo, Miss Muffet y la Araña.

Algunas cosas no cambian. Al igual que en 1924, hubo muchas bandas de música y un montón de payasos, seguidos por el gran final de Santa Claus recorriendo Manhattan e inaugurando la temporada navideña.

El desfile de este año contó con 17 globos gigantes de personajes llenos de helio, 22 carrozas, 15 inflables de novedad y patrimonio, 11 bandas de música, 700 payasos, 10 grupos de actuación, cantantes y actores galardonados, e integrantes del Liberty de Nueva York, el equipo campeón de la liga femenina de baloncesto profesional WNBA.

También, destacaron las actuaciones de la estrella de los reality de televisión Ariana Madix, del hip-hop T-Pain, el dúo country Dan + Shay, The War and Treaty, The Temptations, Jimmy Fallon & The Roots, la veterana de Broadway Lea Salonga y la actriz de “Glow” y portavoz de Macy’s Alison Brie.

"El trabajo que hacemos, la oportunidad de impactar a millones de personas y traer un poco de alegría durante un par de horas en la mañana del Día de Acción de Gracias, es lo que nos motiva todos los días”, dijo Will Coss, productor ejecutivo del desfile.

La temperatura en la ciudad de Nueva York era de unos 4 grados Celsius con lluvias durante la mañana y vientos de unos 16 kilómetros por hora, dentro del rango aceptable para permitir que Snoopy, Bluey y sus amigos volaran.

MAAZ