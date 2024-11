Una madre mantuvo oculta por tres años a su hija dentro de un cajón sin que su familia supiera de su existencia

Una mujer mantuvo a su hija encerrada en un cajón bajo su cama durante casi tres años, en los que no comunicó a nadie su existencia, por lo que la menor no convivió con nadie y fue alimentada únicamente a base de cereal con leche, sin salir nunca al exterior, lo que provocó que su aspecto físico fuera el de una niña de siete meses.

Los hechos ocurrieron en Reino Unido, donde la madre ya fue condenada a siete años y medio de prisión, en una audiencia en la que el juez dijo que la niña, descubierta semanas antes de su tercer cumpleaños, había soportado una “muerte en vida” como resultado del “terrible secreto” de su madre.

“Fue mantenida en un cajón en el dormitorio, no la pasearon afuera, no socializó, no tuvo interacción con nadie más”, dijo la Fiscalía, que explicó que tenía una edad de desarrollo de entre 0 y 10 meses.

La niña que no tenía nombre fue encontrada con el cabello enmarañado, erupciones y algunas deformidades en una casa de Cheshire, en Reino Unido, donde la mujer vivía con sus padres y otros hijos.

La menor fue descubierta por la pareja de la mujer

Por casualidad la menor fue localizada y rescatada. Foto: Especial

La pareja de la mujer descubrió a la niña por accidente cuando se quedaba en su domicilio, pues un día, después de usar el baño, escuchó a la bebé llorando desde el interior del cajón. Cuando se le confrontó, la madre “no mostró ninguna emoción y parecía despreocupada,” aseguró una trabajadora social que atendió el caso.

La mujer admitió cuatro cargos de crueldad infantil el mes pasado y aceptó que ocultó a la bebé de su pareja, que se quedaba con frecuencia en la casa familiar, y de sus otros hijos. La niña fue dejada sola por varios periodos cuando su madre se iba a trabajar, llevaba a los otros niños a la escuela e incluso cuando se iba a quedar con familiares durante la Navidad.

“Intentó controlar esta situación lo mejor que pudo, pero por pura casualidad su terrible secreto fue descubierto. Las consecuencias para la niña fueron nada menos que catastróficas, física, psicológica y socialmente", agregó el juez.

La madre dice que dio a luz sin saber que estaba embarazada

Policías de la localidad detuvieron a la mujer por maltrato infantil. Foto: Especial

Durante una entrevista con la Policía, la mujer dijo que no sabía que había estado embarazada y que estaba “realmente asustada” al dar a luz. Dijo que el cajón nunca estuvo cerrado y que la bebé no se mantuvo allí todo el tiempo, pero que no era “parte de la familia”.

El abogado defensor Matthew Dunford detalló que la salud mental de la mujer, una relación volátil con el padre abusivo de la niña y el confinamiento por el Covid-19 se habían combinado para crear un “conjunto excepcional de circunstancias”. Añadió que los otros niños, que recibían muy buenos cuidados, ya no viven con su madre.

La menor, ahora en un hogar de crianza, es una “niña pequeña inteligente que ahora quizás esté volviendo lentamente a la vida después de lo que era casi una muerte en vida en esa habitación”, según detalló el juez, acerca de la menor que estaba desnutrida y deshidratada al ser rescatada, además de que padecía paladar hendido, que había quedado sin tratar.

