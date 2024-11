Familia de Hannah, joven desaparecida en aeropuerto de Los Ángeles, recibe inquietante pista: "no está a salvo"

La familia de Hannah Kobayashi, la mujer hawaiana que desapareció cuando se suponía que tomaría un vuelo con destino a Nueva York se encuentra consternada después de que aparecieron nuevas imágenes de cámaras de seguridad, antes de abordar un vuelo de conexión en Los Ángeles.

Hannah Kobayashi desapareció este mismo mes. La última vez que su familia supo de ella estaba por tomar una conexión de un vuelo con dirección a Nueva York para visitar a su tía y desde ahí no se supo más de su paradero.

Ahora, la familia busca a la hawaiana de 31 años en Los Ángeles y asegura haber descubierto una inquietante pista sobre su desaparición.

Y es que de acuerdo con reportes, Kobayashi fue vista en el centro de Los Ángeles, cerca de una estación de metro, un día después de su desaparición. Su tía, Larie Pidgeon, comentó a la televisión local que Kobayashi no se encontraba bien.

“No está a salvo y no está sola”, expresó.

Los reportes señalan que antes de desaparecer, Kobayashi envió mensajes a un amigo, en los que le decía que alguien en quien confiaba la “engañó” para que entregara todo su dinero.

“En uno de los mensajes decía que tenía miedo y que no podía regresar a casa”, explicó a Hawaii News Now.

Sydni Kobayashi, hermana de Hannah, aseguró que los mensajes eran “muy extraños”, por lo que incluso duda de que haya sido su hermana quien los escribió. Después dejó de comunicarse.

“Es raro porque no parece ella, algo no encaja. No sé si fue ella o alguien más quien los envió”, explicó.