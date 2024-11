Jovencita se infecta con mortal bacteria que hincha el cerebro por compartir un vapeador

Sian Anderson es una adolescente que ha estado al borde de la muerte debido a que se infectó con una peligrosa bacteria que la dejó en estado de coma, todo por compartir su cigarro electrónico conocidos como vapeadores, además de tomar bebidas de la misma botella con otras personas.

De acuerdo con el parte médico que atiende a Sian, le fue diagnosticada una infección rara que ocasiona inflamación alrededor de su cerebro, hecho que la tuvo en peligro de morir. Tras pasar una noche de fiesta con amigos donde consumieron algunas bebidas y fumaron el vapeador, de pronto comenzó a sufrir las secuelas.

Los galenos determinaron que Sian Anderson fue infectada con una meningitis bacteriana, enfermedad que le provocó varios malestares en su cuerpo que de manera paulatina se complicaron, de tal manera que la joven de 18 años tuvo los siguientes padecimientos:

Al ver los síntomas, Sian fue llevada por su madre Kerry al Hospital Universitario de Norfolk y Norwich en el Reino Unido. La joven de 18 años señaló para el Daily Mail que lo único que recuerda es que su visión comenzó a deteriorarse a medida que perdía el conocimiento.

"Lo último que recuerdo es entrar en la entrada del hospital. Sabía que me dolía mucho y me costaba moverme, así que me senté en una silla de ruedas, pero luego lo veo borroso": Sian Anderson.