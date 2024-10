Elecciones EU 2024: ¿Qué sigue después del triunfo en las urnas?

Estados Unidos y el mundo miran con interés el calendario de cara al 5 de noviembre, fecha marcada para las elecciones presidenciales; sin embargo, esta fecha es apenas el primer paso de un proceso que se extenderá hasta enero cuando Donald Trump o Kamala Harris asuman el gobierno.

El cierre de las urnas y el fin del voto por correo el próximo martes marcarán el inicio de un proceso de casi tres meses antes de que el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos preste juramento el día de la investidura en enero. Pero incluso antes de que comience ese cambio hacia un nuevo jefe ejecutivo, es poco probable que se anuncie un vencedor presidencial la noche de las elecciones o incluso al día siguiente.

Es un resultado que posiblemente tardará días en determinarse, dados los estrechos márgenes esperados en siete estados clave. Las autoridades necesitaron en 2020 cuatro días para contar todos los votos para determinar al presidente Joe Biden como vencedor de las elecciones presidenciales de ese año.

En estados como Pensilvania y Wisconsin, la ley no permite que ese proceso comience para millones de votos enviados por correo hasta el día de las elecciones. Otros estados permiten el procesamiento previo de los votos.

Demandas y posibles recuentos

Se espera una elección reñida en distintos estados. Foto: AP

Se espera que esos retrasos, que el expresidente Donald Trump aprovechó en 2020 para esparcir la idea de que le robaron las elecciones, vuelvan a producirse en noviembre, especialmente porque todas las miradas estarán centradas en los estados en disputa: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin.

Además, ya hay cientos de demandas preelectorales, presentadas principalmente por republicanos, que van desde impugnaciones de la integridad electoral hasta acusaciones de que se permite votar en las elecciones federales a personas no ciudadanas, algo que rara vez ocurre y que ya es ilegal. Las impugnaciones legales podrían provocar más demoras.

Los expertos creen que este año podría haber negacionismo electoral en innumerables tribunales y salas de reuniones en localidades y estados, así como en las redes sociales, si se siembran dudas sobre los resultados. Los recuentos también podrían retrasar el resultado electoral oficial, y las leyes varían de un estado a otro.

El 17 de diciembre, el Colegio Electoral se reunirá en cada estado para votar por el presidente y el vicepresidente. El Congreso votará para certificar los resultados el 6 de enero.

La experiencia del 2020

La elección de 2020 fue turbulenta en muchos sentidos. Foto: AP

En 2020, The Associated Press no declaró a Biden como ganador de las elecciones presidenciales hasta las 11:26 am del sábado 7 de noviembre, aproximadamente tres días y medio después del cierre de las urnas. La AP, así como otros medios de comunicación, proyectan a los ganadores de las elecciones después de que los funcionarios locales hagan públicos los recuentos iniciales.

Luego, esos recuentos se revisan, auditan y certifican, de acuerdo con el cronograma legal de cada estado. Los recuentos también pueden extender el plazo antes de la certificación final.

Trump se negó a reconocer la derrota y en su lugar prometió llevar su lucha a los tribunales. Durante los dos meses siguientes, Trump y sus allegados presentaron más de 60 demandas impugnando los resultados en numerosos estados. Al final, ninguno de los jueces encontró pruebas de un fraude electoral generalizado.

El siguiente paso fue que el Congreso contara la lista certificada de electores de cada estado, lo que por ley debe hacerse el 6 de enero siguiente a una elección presidencial. Trump presionó al entonces vicepresidente Mike Pence para bloquear la ratificación del voto del Colegio Electoral en la sesión conjunta del Congreso. Pence finalmente se negó.

Miles de partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero tras una manifestación con el lema “Detengan el robo” en el parque Ellipse, al sur de la Casa Blanca, donde Trump le dijo a la multitud: “Nunca cederemos”. La turba atacó a los agentes de policía, rompió ventanas para entrar y lanzó amenazas violentas contra funcionarios electos, entre ellas el deseo de “colgar” a Pence.

El Congreso detuvo su proceso de revisión de los electores estatales a las 14:00, mientras la policía conducía a los legisladores a un lugar seguro. La sesión conjunta se reanudó aproximadamente a las 23:30 y Pence anunció la mayoría de los votos electorales para Biden casi a las 4:00 a. m. del 7 de enero.

Nueva ley sobre transición presidencial

Las nuevas leyes buscan evitar que se repitan los disturbios. Foto: AP

Para disuadir otra insurrección el 6 de enero, el Congreso aprobó la Ley de Reforma del Recuento Electoral y Mejora de la Transición Presidencial de 2022 como parte de un proyecto de ley de asignaciones masivas. La disposición hace más riguroso para que los legisladores puedan presentar objeciones a los electores.

Cronología de las fechas clave de las elecciones presidenciales

5 de noviembre de 2024: día de las elecciones. Los votantes de cada estado eligen a los electores que servirán en el Colegio Electoral.

Los votantes de cada estado eligen a los electores que servirán en el Colegio Electoral. 11 de diciembre de 2024: electores designados. El ejecutivo de cada estado firma el Certificado de verificación para designar a los electores elegidos en las elecciones generales.

El ejecutivo de cada estado firma el Certificado de verificación para designar a los electores elegidos en las elecciones generales. 17 de diciembre de 2024: los electores votan. Los electores de cada estado se reúnen para elegir al presidente y al vicepresidente de los Estados Unidos.

Los electores de cada estado se reúnen para elegir al presidente y al vicepresidente de los Estados Unidos. 6 de enero de 2025: El Congreso cuenta los votos. El Congreso se reúne en sesión conjunta para contar los votos electorales.

El Congreso se reúne en sesión conjunta para contar los votos electorales. 20 de enero de 2025: Día de la Inauguración. El presidente electo presta juramento como presidente de los Estados Unidos.

Sigue leyendo:

Guía sobre las elecciones en EU, ¿qué está en juego el 5 de noviembre?

Biden llama "basura" a seguidores de Donald Trump; después intenta suavizarlo mientras Kamala Harris se distancia de él