Biden llama "basura" a seguidores de Donald Trump; después intenta suavizarlo mientras Kamala Harris se distancia de él

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, intentó suavizar los comentarios que hizo este martes, en los cuales llamó “basura” a los seguidores del republicano Donald Trump y aseguró que a lo que se refiere con ese adjetivo era a las posturas racistas de algunos de sus partidarios. Sin embargo, expertos advierten que esta “metedura de pata” podría costarle caro a la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris, quien ya se distanció de las declaraciones de su jefe.

En una conferencia de prensa organizada por Voto Latino el martes, Biden respondió a un comediante que durante un mitin a favor de Trump calificó a Puerto Rico como “una isla flotante de basura”; sin embargo, al intentar posicionarse terminó realizando una declaración igual de desafortunada.

“El otro día, un orador en su mitin llamó a Puerto Rico ‘una isla flotante de basura’. Bueno, déjenme decirles algo… A los puertorriqueños que conozco (...) son gente buena, decente y honorable. La única basura que veo flotando por ahí son sus partidarios”, dijo Biden, haciendo una pausa antes de continuar: “Su demonización de los latinos es inadmisible y antiestadounidense. Es totalmente contraria a todo lo que hemos hecho, a todo lo que hemos sido”.

Las declaraciones de Biden se produjeron justo cuando la vicepresidenta Kamala Harris se disponía a subir al escenario para un importante mitin en Washington, DC, en el que lanzó un mensaje de unidad y prometió gobernar para todos, incluso para quienes no voten por ellos.

Con un apóstrofe intentan cambiar sentido de sus declaraciones

La Casa Blanca publicó una transcripción de las palabras de Biden en donde agregaron un apóstrofe que cambiaba el sentido de sus declaraciones a "La única basura que veo flotando por ahí es la de sus partidarios, su... su demonización de los latinos es inconcebible y antiestadounidense".

“Hoy me referí a la retórica odiosa sobre Puerto Rico que profirió el partidario de Trump en su mitin en el Madison Square Garden como basura, que es la única palabra que se me ocurre para describirla. Su demonización de los latinos es inconcebible. Eso es todo lo que quería decir. Los comentarios en ese mitin no reflejan quiénes somos como nación”, publicó Biden en X más tarde esa noche.

El comentario de Biden provocó comparaciones inmediatas con el comentario que hizo en 2016 la entonces candidata demócrata Hillary Clinton, quien dijo que la mitad de los partidarios de Trump deberían ser “puestos en la canasta de los deplorables” debido a sus opiniones “racistas, sexistas, homofóbicas, xenófobas e islamófobas”.

Sus comentarios se convirtieron en un llamado a la acción para Trump y los medios conservadores y siguen siendo una insignia de honor para los seguidores de Trump que ven a las élites demócratas como condescendientes: “Joe Biden finalmente dijo en voz alta la parte silenciosa de lo que la mayoría de los grandes demócratas creen: si votas por Donald Trump, eres basura”, advirtió un editorial de The New York Post, un medio conservador.

Harris: "estoy totalmente en desacuerdo"

La campaña de la vicepresidenta se vio obligada a realizar control de daños. Foto: AP

Este miércoles mañana, Kamala Harris se vio obligado a abordar la controversia: “Creo que, en primer lugar, aclaró sus comentarios, pero déjenme ser clara: estoy totalmente en desacuerdo con cualquier crítica a las personas en función de a quién votan (...) Soy sincera en lo que digo: cuando sea electa presidenta de Estados Unidos representaré a todos los estadounidenses, incluidos aquellos que no votan por mí”, repitió Harris, en el mismo sentido de su discurso pronunciado un día antes.

Pero Trump ya había aprovechado esos comentarios durante un mitin en Pensilvania, el martes por la noche: "Vaya. Eso es terrible. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Entonces, recuerdas a Hillary, ella dijo 'deplorable' y luego dijo 'irredimible', ¿verdad? Pero dijo deplorable, eso no funcionó. 'Basura' creo que es peor, ¿verdad?"

La campaña de Trump aprovechó las declaraciones de Biden para “han etiquetado a estos grandes estadounidenses (sus seguidores) como fascistas, nazis y, ahora, basura”.

La secretaria de prensa nacional de la campaña de Trump, Karoline Leavitt, agregó: “No hay forma de darle la vuelta a la situación: Joe Biden y Kamala Harris no sólo odian al presidente Trump, sino que desprecian a las decenas de millones de estadounidenses que lo apoyan”.

Sigue leyendo:

VIDEO: exhiben a “mujer demonio” en un mitin de Kamala Harris

Kamala Harris señala a Trump como inestable y obsesionado con la venganza, en discurso de cierre frente a Casa Blanca