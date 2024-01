VIDEO: hombre escala poste de luz y es captado robando cables, termina cayendo desde 3 metros

Las cámaras de seguridad se han convertido en una herramienta fundamental para combatir y conocer el modus operandi de los grupos criminales. En esta ocasión te presentaremos al recien bautizado "ladrón araña", un hombre que escaló un poste de luz para robar unos cables.

Las imágenes de inmediato se hicieron viral no solamente por la destreza del implicado, también porque no iba con las manos vacías, estaba armado con un serrucho con el que decidió cortar los alambres. El final no fue el mejor para este hombre que terminó resbalando y cayendo desde 3 metros.

Captan a hombre robando cables de luz en Brasil

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de diciembre, alrededor de las 04:00 horas, una cámara de seguridad captó el momento en que un hombre escala un poste de luz y comienza a robar los cables. En el material que se ha difundido en redes sociales se observa como el sujeto tiene la agilidad para sostenerse y al mismo tiempo con un serrucho cortar los alambres.

Hasta el momento el hombre no ha sido identificado, sin embargo, lo que ha trascendido en medios locales es que su objetivo era robar el cableado telefónico de cobre que es vendido en zonas de reciclaje. El clip tiene una duración de 2 minutos, y ahí se muestra el momento de la caída.

Sin miedo a caer el hombre escala, no se tienen reportes sobre detención

Con una destreza de circo, el ladrón se deslizó entre los cables con una agilidad envidiable. Sin miedo a la gravedad quiso cortar el alambrado valioso que está cubierto de plástico pero relleno de cobre. Equipado con una segueta el hombre trataba de robarse los cables para después venderlo.

Hasta el momento se desconoce si los habitantes de dicho barrio en Brasil denunciaron el acto delictivo o si el hombre fue aprehendido por las autoridades locales.