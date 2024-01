IMÁGENES FUERTES: acróbata muere mientras realizaba un espectáculo de circo en vivo

En redes sociales se difundió un video que muestra el momento exacto en el que una acróbata perdió la vida, mientras realizaba una presentación en vivo. Los hechos presuntamente ocurrieron en un circo de la India, pero hasta ahora se desconoce la ubicación exacta en la que se llevaba a cabo el espectáculo.

La grabación, que ha generado un fuerte debate en la plataforma de X - antes Twitter-, muestra a una mujer colgando por los aires de lo que parece ser una soga, la cual es detenida por un hombre. La gimnasta, que viste un vestido color negro, realiza varias acrobacias en las alturas, mientras que un grupo de espectadores contemplan el show y le aplauden.

La mujer realizaba acrobacias colgada de un palo y una soga. Foto: captura de pantalla.

¿Cómo murió la acróbata?

Pese a que la acróbata estaba teniendo éxito con su presentación, ocurrió algo inesperado. En cuestión de segundos se ve que la acróbata perdió el control de su acto y la soga que la sostenía comenzó a enredarse en su cuello, hasta el punto de ahorcarla, sin que ella pudiera hacer algo para detener la situación. Su colega, quien estaba en el piso - y sostenía parte de la estructura de donde colgaba la mujer - no se percató de las dificultades que presentaba su compañera, por lo que tampoco pudo ayudarla.

Por su parte, los espectadores no comprendían lo que estaba sucediendo con la mujer, así que tampoco alertaron sobre los hechos. Tras unos breves segundos tratando de liberarse, la acróbata perdió el conocimiento y su cuerpo siguió dando vueltas en círculo, pese que ella ya había pedido la vida.

Sus compañeros bajaron el cuerpo. Foto: captura de pantalla.

Internautas reaccionan a la muerte de una acróbata en el circo

Momentos más tarde se ve, en el video, que otros empleados del circo se dieron cuenta de que la mujer había fallecido, por lo que corrieron al centro del escenario y realizaron los trabajos pertinentes para bajar el cuerpo de la acróbata. Una vez que el cadáver de la mujer estuvo en el piso, sus compañeros la levantaron y salieron corriendo con ella en brazos.

No obstante, trascendió que la acróbata perdió la vida tras el accidente. En redes sociales, decenas de internautas reaccionaron al video y lamentaron los hechos. "Si fuera asfixia hubiera avisado antes, ha sido rotura de cuello, no hay nada que hacer"; "Me impacta que nadie se haya conmocionado o haya tenido alguna reacción"; y "por que todavía existen los circos, son el lugar más turbio del mundo", son algunos de los comentarios en redes sociales.