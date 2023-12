Bebeshita revela que papá de Gomita la buscó para que trabajara en el circo

Una de las mujeres más polémicas de la farándula de nuestro país es sin duda Daniela Alexis mejor conocida como “La bebeshita”, quien salió del reality show “Enamorándonos” y que recientemente abrió su corazón en una entrevista en donde habló de todo.

En esta plática presentó a su nuevo novio y habló de sus amores del pasado, uno de ellos es Freddy Ordaz mejor conocido como “Lapizito” y quien es hermano de Gomita, debido a esto la chica reality fue cuestionada sobre los problemas de la familia, sin embargo, sorprendió al revelar que el papá de su ex novio la busco para que trabajara en el circo.

Daniela reveló detalles de la familia de su ex novio

En entrevista con el youtuber Antonio Betancourt, Daniela Alexis abrió su corazón y habló de sus romances tan polémicos con figuras del espectáculo como Brandon con quien ha sostenido una relación tóxica desde hace varios años.

Sin embargo, La bebeshita sostuvo un romance con Lapizin, el hermano de Gomita y aunque pocos supieron de esto sucedió cuando el ex integrante de “Sabadazo” recién había cumplido su mayoría de edad.

Tuvieron un romance que duró varios meses

Daniela Alexis reveló que luego de terminar su relación con Lapizito, se distació de Gomita, sin embargo recientemente arreglaron sus problemas; también reveló que su ex suegro hace poco la busco para que hiciera circo.

“Su papá me habló hace poco y me dijo que quería que hiciera circo, entonces yo dije ‘no sé señor’, y es que fíjate que hace años hice circo en ‘Enamorándonos’, pero no soy una payasita osea no soy como Lapizito que tiene un show de payaso, osea ¿yo qué podría hacer en un circo?”, dijo La Bebeshita