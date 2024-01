¿Ataque a televisora de Ecuador fue un montaje? Esta es la verdad

Hace unos días, se vivió un momento de tensión en la televisión de Ecuador, cuando un grupo delictivo, encapuchado y con armas largas, interrumpió la transmisión en vivo. Estos sujetos encañonaron y amenazaron al conductor de noticias, al cual le ordenaron que pidiera al gobierno ecuatoriano retirar a la policía de las calles, debido a que días antes el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, había declarado el estado de emergencia en el país sudamericano.

En redes sociales, usuarios han publicado videos en donde señalan que esta situación fue un montaje, ya que hay un clip en el que se puede ver cómo, aparentemente, a las personas encapuchadas les dan “órdenes” de dónde se tienen que parar. En las mismas imágenes se escucha un audio que en algunos fragmentos es inaudible, pero que usuarios en redes han destacado que no es el mismo que fue escuchado durante la transmisión en vivo.

¿Realmente fue un montaje el ataque a la televisora de Ecuador?

Existen muchas versiones sobre este ataque a la televisora ecuatoriana, pero hay una versión de alguien que sí presenció los hechos: el sonidista del canal, Jhonny Murillo, quien en una entrevista a la agencia AP, destacó que tenían la consigna de controlar las áreas técnicas para salir al aire.

En el video de la transmisión en vivo, se observa cómo los agresores exigen la colocación de micrófonos, justo es la parte del video en la que los usuarios señalan que es montaje, ya que se muestra a un trabajador colocando dicho dispositivo a uno de los sujetos.

Al ver el video original se puede escuchar a los agresores decir: "Ya estamos al aire, para que sepan que no se juega con las mafias", fragmento que es la versión original que salió al aire y no como se decía en redes sociales. El grupo armado buscó que dicho mensaje se difundiera, pero no pudo ser emitido debido a la intervención de la Policía de Ecuador.

Dos personas resultaron heridas tras ataque en televisora de Ecuador

Ante esa toma de las instalaciones por este grupo delictivo, dos personas resultaron heridas, uno de ellos fue Fernando Bellido, jefe de Operaciones del mismo canal, a quien los encapuchados golpearon en el rostro y en el cuerpo y en repetidas ocasiones fue apuntado con las armas.

La otra persona herida de bala fue un camarógrafo de la misma televisora, y aún internado en el hospital. En una entrevista para AP señaló que tiene miedo, que está muy adolorido y le cuesta hablar, también dijo que uno de los delincuentes disparó al aire y una de las balas rebotó causándole daño en su pierna izquierda.