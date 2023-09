VIDEO: empleada de un restaurante dispara contra los clientes tras discusión sobre las papas fritas

Una empleada de Jack-in-the-Box, un popular restaurante de comida rápida en Estados Unidos, fue grabada mientras le disparaba a una familia que esperaba en la ventanilla de autoservicio. La agresión ocurrió en un local ubicado cerca del Aeropuerto Intercontinental Bush, en Houston, Texas. Medios locales aseguran que el incidente se presentó luego de que los clientes discutieron con la trabajadora por la falta de papas fritas en su pedido de hamburguesas. Cabe mencionar que, pese a los disparos, ninguna persona resultó herida por estos hechos violentos.

Aparentemente, el caso ocurrió en marzo de 2021, pero recientemente las autoridades publicaron un video que tenían bajo resguardo, en el que se ve el momento exacto en el que la trabajadora arremetió contra los clientes. Dentro del vehículo agredido se encontraba un hombre identificado como Anthony Ramos, su esposa - quien estaba embarazada- y su hija de 6 años. Según lo que se ve en las imágenes, captadas por las cámaras de seguridad del restaurante, la familia se dirigió a Jack in the Box y pidieron su orden por la ventanilla del autoservicio, donde fueron atendidos por una empleada llamada Alloniea Ford.

Dos trabajadoras discutieron con los clientes. Foto: captura de pantalla.

Le disparó a los clientes tras una pelea por papas fritas

La discusión comenzó después de que Anthony le reclamó a Alloniea por la falta de papas fritas en su pedido. En el clip se observa al hombre, a bordo de su vehículo -color rojo- intercambiado palabras con la empleada del restaurante, quien luego de unos minutos desaparece de la toma. Sin embargo, después de unos segundos, se ve que la trabajadora regresó a la ventanilla y reavivó la pelea con el conductor, pero esta vez con agresiones físicas.

El clip muestra a la trabajadora arrojando sobres de salsa de tomate, ante lo que Anthony reacciona y comienza a lanzar los empaques de regreso a la ventanilla del autoservicio. En ese momento, otra empleada se acerca y cierra la ventanilla, para evitar que el hombre siguiera agrediendo a su compañera. Alloniea se aleja de la toma y parece buscar algún objeto con desesperación. Finalmente, la agresora reaparece con un arma en la mano, abre la ventana y comienza a disparar contra la familia que se encontraba en el vehículo.

Ninguna persona resultó herida. Foto: captura de pantalla.

Afortunadamente, el conductor del carro logró acelerar el vehículo y las balas no impactaron contra los pasajeros de la unidad. Tras lo sucedido, Anthony presentó una denuncia contra la empleada y Jack in the Box; las autoridades encontraron a Alloniea culpable de agresión agravada con arma mortal, por lo que permaneció en libertad condicional hasta el pasado mes de junio de 2023, según medios locales. En cuanto a la demanda contra el restaurante, el asesor legal de la familia dio a conocer que se realizará una conferencia de prensa para discutir el caso y dar a conocer los detalles del caso.

