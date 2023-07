Descubre infidelidad gracias a la fotografía que publicó un restaurante en Facebook: "Bórrenla, ya me quieren dejar"

Una vez más las redes sociales hacen de las suyas, en esta ocasión la víctima fue un hombre, quien fue exhibido por la página de Facebook de un restaurante al publicar una fotografía donde aparece con su amante, la situación llegó a tal grado que tuvo que pedir que eliminaran el post porque su esposa estaba a punto de divorciarse de él.

Fue el establecimiento Wipizz Santiago ubicado en el estado de Nayarit, el que evidenció que un hombre estaba engañando a su esposa después de que en una de las fotografías que compartieron se muestra el sujeto acompañado de la tercera en discordia, y es que al parecer cuando el hombre posó para la postal, nunca se imaginó que sería subida a las redes sociales.

En realidad estas imágenes que compartió el restaurante, eran para promocionarse en sus redes sociales, pues en ellas aparecen otras familias e incluso otras parejas que visitaron el establecimiento el sábado pasado, pero accidentalmente revelaron una infidelidad y ya no pudieron hacer nada al respecto, pues las imágenes ya habían sido vistas por miles de personas.

Pide al restaurante que borren la foto

Por unos minutos la imagen pasó desapercibida, sin embargo, después de un rato el sujeto se hizo presente en los comentarios de la foto donde estaba él junto a otra mujer que no era su esposa y les pidió que por favor eliminaran la publicación porque estaba teniendo serios problemas con su mujer.

“Eliminen esa foto, a mi mujer ya se la hicieron llegar y ya me quiere dejar”, escribió el susodicho y su comentario de inmediato se vitalizó entre internautas.

El infiel pidió que borraran la foto pero ya era demasiado tarde | Foto: Captura

Y aunque en un inicio algunos internautas señalaron que no creían que la situación fuera real y solo era una estrategia del restaurante, tiempo después apareció la esposa oficial y posteó una foto con el hombre y señaló que ya no era su mujer, además pidió que reaccionaran con un emoji triste al comentario de su ex esposo.

“Yo hasta ayer era su mujer, denle ‘me entristece’”, comentó.

La esposa no dudó en hacerse presente en la publicación | Foto: Captura

Como era de esperarse, en cuestión de minutos el post se volvió viral y pasó por el norte y sur del continente americano, pues muchos usuarios comenzaron a usar el trend “este chismecito llegó hasta”, para escribir hasta que país había llegado esta noticia y ahí se pudo ver que había usuarios Houston, Texas, Colombia, Perú, Paraguay y por supuesto cientos de México.

SIGUE LEYENDO

VIDEO: Joven descubre infidelidad de su novio gracias a Google Maps y se hace viral