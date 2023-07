VIDEO: Joven descubre infidelidad de su novio gracias a Google Maps y se hace viral

Uno de los temas más controversiales entre la sociedad es la infidelidad, pues desde hace muchas décadas no se ha visto bien llevar una relación con dos personas al mismo tiempo. Sin embargo, cuando el engaño es descubierto, causa una ola de conflictos graves entre la pareja, pero ahora, con el uso de las redes sociales, el problema ya no queda en la intimidad y muchas víctimas pasionales están aprovechando las plataformas para exhibir a quien las o los engañó.

Fue así como la joven identificada bajo el usuario @sofia.rosales aprovechó su perfil de TikTok para contar cómo descubrió que su novio le había sido infiel. En el video compartido, relata que su novio le contó sobre un restaurante donde había comido un rico pastel, por lo que le contestó que deberían ir nuevamente para probarlo. Aquella situación, fue aprovechada por la joven para sorprenderlo posteriormente, pero la sorprendida sería ella.

La joven no tenía idea de que su novio le era infiel | Foto: Captura

Google Maps le ayudó a descubrir la infidelidad

Resulta que a Sofía se le ocurrió llevar a su novio a aquel lugar, pero no sabía con exactitud dónde se ubicaba y no quería preguntarle para impresionarlo, por lo que se le ocurrió verificar la dirección exacta en Google Maps. Después de la búsqueda encontró el establecimiento, por lo que posteriormente se dirigió a las recomendaciones de otros usuarios; fue ahí cuando vio algo que le llamó la atención, pues vio una fotografía donde aparecía el susodicho, por lo que siguió indagando.

“Yo dije vamos a ver las opiniones, qué tal si no me gusta la comida y me puse a verlas, en eso me encuentro la foto que él me había mandado y yo dije '¡ah caray!' Entonces me meto exactamente al día que la habían publicado y era exactamente un mes atrás y él y yo llevábamos más de un año”, expresa.

Tras descubrir la infidelidad, inmediatamente terminó su relación | Foto: Pixabay

En la recomendación, el joven mencionaba que se la había pasado increíble y que la comida era deliciosa, pero unas líneas después decía: “fuimos mi novia y yo a celebrar una ocasión especial”, y junto a ello había más fotos en las cuales aparecía su pareja besándose con la otra mujer. La situación destrozó el corazón de la joven pero le ayudó haber encontrado aquella evidencia para saber que el joven con el que salía no era buena persona, por lo que no dudó en terminar la relación.

En otro video, dijo que cuando enfrentó a su novio, él lo negó rotundamente a pesar de que ella le mostró las fotografías y lo que él había escrito, sin embargo, argumentó que esas imágenes eran de hacía 4 años, por lo que consideraba que Google había sido hackeado.

“Qué mala suerte”

Internautas no dudaron en comentar sobre la penosa situación por la que se enfrentó la chica, hubo quienes señalaron que tuvo muy mala suerte en descubrir el engaño de esa manera, mientras que otros tiktokers se sintieron identificados, pues a varias personas han pasado por situaciones similares.

“Ay no sé si reír o llorar. Tú toda linda preparando una cosa especial para él y te das cuenta de los cachos. Pero como dices, mejor”, “¡Al menos te enteraste! Otras viven toda su vida engañadas”, “Me pasó lo mismo, pero el infiel me mandó un audio a mí y era para la otra”.

