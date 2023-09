"Este lugar es horrible para trabajar": joven destapa popular restaurante por los malos tratos al personal

A través de redes sociales, un video compartido tomó fuerte relevancia, esto luego de que algunos usuarios denunciaran una famosa cadena de restaurantes de comida mexicana, específicamente pozole, donde aunque se destaca constantemente la atención al cliente, para los trabajadores de dicho lugar no es así.

Fue así como recientemente un usuario de TikTok, compartió un video en donde mostró al inicio otro video relacionado con el tema, donde un joven es entrevistado y señala que su peor trabajo fue en “La casa de Toño”, en donde usualmente las personas van a consumir pozole, pero también otros antojitos mexicanos como flautas, quesadillas, enchiladas y sopes; incluso hay sucursales que están abiertas las 24 horas, pero detrás de esta cadena exitosa, hay gente que declara que trabajar ahí ha sido de sus peores experiencias.

FOTO: Especial

Se trata del usuario @elmesero13 quien a través de su cuenta de TikTok, relató su experiencia al trabajar en dicho restaurante, dando detalles pocas veces escuchados; el joven señaló que hay diversas injusticias o malos tratos para el personal, sobre todo para los meseros, quienes hacen jornadas de 12 horas continuas con menos de una hora de comida.

El joven destaca que se “gana bien, al mes sacas 12 mil pesos”, pero tienes una supuesta hora de comida, pero donde los trabajadores llevan sus propios alimentos; hay gente supervisando que estás comiendo y cuando ven que ya no tienes comida pero aún te quedaba tiempo de dicha hora, te regresan a los labores.

FOTO Tiktok: @elmesero13

Otra inconsistencia para el personal es que obligan a los trabajadores a comprar los uniformes correspondientes, además de que les indican que todas las bolsas del pantalón y el mandil deben estar completamente cosidas para que de esta manera nadie se lleve las propinas.

“Cuando entras, te dan una pequeña capacitación y te dicen que todo te lo cobran…a mi una vez se me cayó una charola con tres limones y me descontaron 15 pesos de mi nómina…cuando el cliente se equivoca en pedirte algo, debes decirlo a tu jefe, pero si es culpa tuya, te lo cobran, pero no sólo eso sino que después de pagarlo, lo tiran enfrente de ti”, señaló el usuario de TikTok.