La sorprendente razón por la que siete planetas del Sistema Solar están "girando" en sentido contrario

Cuando los planetas de nuestro Sistema Solar entran en retrógrado, a menudo escucharemos que se les atribuye la fuente de los problemas, el agotamiento de una persona o, de manera más optimista, que representan un momento para hacer pausa y reflexión. No obstante, existe poca evidencia científica de que alguno de los astros celestes que entran en retrógrado tengan un efecto real en nuestras vidas.

De acuerdo con BBC Science Focus, revista mensual británica sobre ciencia y tecnología, los planetas retrógrados son algo común y regular, y el próximo 4 de septiembre de 2023, habrá siete planetas retrógrados al mismo tiempo: Mercurio, Venus, Neptuno, Saturno, Plutón, Urano y Júpiter. En tanto que la NASA alerta que esto está ocurriendo desde el pasado 23 de agosto del mismo año.

Esta ilusión óptica está ocurriendo desde el pasado 23 de agosto, según la NASA. Foto: Pixabay

¿Qué es retrógrado?

De acuerdo con la agencia aeroespacial estadounidense, el movimiento retrógrado "no es real en el sentido de que el planeta no comienza físicamente a moverse hacia atrás en su órbita. Simplemente, parece hacerlo debido a las posiciones relativas del planeta y la Tierra, y cómo se mueven alrededor del Sol”. En resumen: los planetas se mueven de oeste a este a través del firmamento nocturno.

Cabe recordar que todos los planetas viajan en la misma dirección alrededor del Sol. Bajo ese tenor, la editorial británica explica que si imagináramos un punto sobre el polo norte de la Tierra, se vería que viajan en sentido antihorario. El movimiento en sentido antihorario es el movimiento "normal" y se conoce como "progrado". Cuando un planeta atraviesa un período de aparente movimiento retrógrado, parece como si se moviera en la dirección opuesta, es decir, de este a oeste a través del cielo. Para el espectador, esto parece como si el planeta estuviera retrocediendo.

Pareciera que los planetas están retrocediendo. Foto: Pixabay

¿Cómo nos afectan los planetas retrógrados?

Desde el punto de vista científico, no afectan en nada, puesto que como ya se mencionó en párrafos anteriores, solo se trata de una ilusión óptica. No obstante, para los fieles creyentes de la astrología, este fenómeno explica varias situaciones negativas que ocurren en su vida diaria, desde una pelea con tu pareja, un mal día en el trabajo o pérdidas económicas, hasta la rotura de una pieza del coche. Los astrólogos pueden advertir que no se debe firmar contratos durante Mercurio retrógrado o comprar herramientas de metal durante Marte retrógrado, dependerá de cada quien creer en ello o no.

¿Cómo lo retrógrado representa la negatividad?

El fenómeno astrológico se puede explicar de la siguiente manera: si vas a abrir una puerta y tienes la llave, la puedes abrir fácilmente. Si no la tienes, pero necesitas abrirla, entonces deberás forzarla. Es así que cuando un planeta está orbitando normal, tenemos la llave, cuando está retrógrado no la tenemos, por ello la necesidad de redoblar los esfuerzos.

